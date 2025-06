Sexta-feira, 27/06/2025 Desemprego cai no Brasil Anna Sulencka/Pixabay Desemprego cai no Brasil; China e EUA fazem acordo. Veja destaques do dia Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Confira os destaques desta sexta (27): Desemprego no Brasil cai para 6,2% e carteira assinada bate recorde

EUA e China formalizam trégua comercial

Índice PCE de maio pode influenciar rumos dos juros nos EUA Desemprego no Brasil cai para 6,2% e carteira assinada bate recorde A taxa de desocupação no país recuou para 6,2% no trimestre encerrado em maio, segundo dados divulgados hoje (27) pela PNAD Contínua do IBGE. O resultado representa uma queda de 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e de 1,0 ponto percentual frente ao mesmo período de 2024.

Além da redução no desemprego, o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado atingiu um recorde, somando 39,8 milhões de pessoas. O contingente se manteve estável na comparação trimestral, mas avançou 3,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

Outro sinal positivo foi a queda expressiva no número de desalentados -- pessoas que desistiram de procurar emprego -- com retração de 10,6% em relação ao trimestre encerrado em abril e de 13,1% na comparação anual.

A taxa composta de subutilização da força de trabalho, que inclui desocupados, subocupados e pessoas que poderiam trabalhar, mas não procuram emprego, também caiu para 14,9%, frente a 15,7% no trimestre anterior. EUA e China formalizam trégua comercial Os Estados Unidos e a China oficializaram um acordo que suspende tarifas por 90 dias e revisa restrições comerciais, em um movimento que pode aliviar tensões no comércio global.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou o entendimento ontem (26) e um porta-voz da Casa Branca confirmou que os países "chegaram a um entendimento adicional" para implementar o acordo firmado em Genebra em maio.

Entre os pontos do acordo estão a revisão dos controles sobre exportações e o início de um processo de aprovação chinesa para liberar produtos restritos. Em troca, os EUA cancelarão algumas medidas contra Pequim.

O foco principal desta trégua são setores estratégicos como tecnologia e terras raras, essenciais para a indústria global. Índice PCE de maio pode influenciar rumos dos juros nos EUA O índice de inflação PCE (Personal Consumption Expenditures) de maio, principal referência inflacionária para o Federal Reserve, será divulgado hoje às 9h30 (horário de Brasília) e pode mexer com os mercados globais.

O indicador tem mostrado sinais de desaceleração nos últimos meses. Em abril, o PCE subiu 0,1% no mês e acumulou alta de 2,1% em 12 meses, enquanto o núcleo (que exclui alimentos e energia) avançou 0,1% no mês e 2,5% em 12 meses.

Para maio, as projeções apontam para uma alta de 0,1% tanto no índice cheio quanto no núcleo. No acumulado anual, o PCE deve acelerar para 2,3% e o núcleo para 2,6%.

O relatório pode começar a capturar os primeiros efeitos das novas tarifas impostas pelo governo americano sobre produtos importados, especialmente da China. Embora os impactos mais fortes sejam esperados nos próximos meses, investidores ficarão atentos a qualquer sinal de pressão inflacionária adicional que possa adiar cortes de juros pelo Fed. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (26): Dólar: -0,99%, a R$ 5,499.

