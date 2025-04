Quarta-feira, 30/04/2025 Vista da entrada da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), no centro de São Paulo; recompras de ações tiraram cerca de R$ 60 bilhões do mercado NELSON ALMEIDA/AFP, via Folha de SP Dados de emprego no Brasil e da economia dos EUA são os destaques desta quarta Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta quarta (30): IBGE divulga taxa de desemprego de março

Inflação nos EUA: Fed publica PCE de março

PIB dos EUA: economia deve mostrar desaceleração no 1º trimestre

Temporada de balanços: Santander Brasil (SANB11) e a WEG (WEGE3) IBGE divulga taxa de desemprego de março O IBGE publica nesta quarta-feira (30) a taxa de desemprego referente ao trimestre encerrado em março de 2025, medida pela PNAD Contínua. A expectativa do mercado é de leve alta em relação ao trimestre anterior, com projeções apontando para cerca de 7,2%. Em fevereiro, o índice foi de 6,8%, o menor para o período desde 2014, mas representando um aumento de 0,7 ponto percentual frente aos três meses encerrados em novembro (6,1%).

Analistas explicam que esse movimento é sazonal: nos primeiros meses do ano, é comum um aumento na procura por trabalho após o fim dos contratos temporários de fim de ano, o que pressiona a taxa de desocupação. Ainda assim, os números indicam um mercado de trabalho com bases sólidas, impulsionado pelo setor de serviços e pela lenta recuperação da renda real.

O dado de hoje é importante para entender a dinâmica da atividade econômica no início de 2025 e pode influenciar as expectativas para a política monetária, especialmente diante de um cenário inflacionário ainda sob controle e de juros reais elevados. Caged de março deve mostrar continuidade na geração de empregos O Ministério do Trabalho e Emprego divulga hoje, às 14h30, os dados do Novo Caged referentes a março de 2025. A expectativa é de que o país mantenha o ritmo positivo na criação de vagas formais, em linha com o resultado recorde observado em fevereiro, quando foram gerados 431.995 empregos com carteira assinada -- o melhor desempenho mensal desde o início da nova série histórica, em 2020.

Setores como serviços, indústria e construção têm liderado esse movimento, impulsionando a recuperação do mercado de trabalho. Caso a tendência se confirme, o indicador pode reforçar a percepção de aquecimento da economia e influenciar decisões futuras sobre a taxa de juros, em meio ao debate sobre o ritmo da política monetária. Inflação nos EUA: Fed publica PCE de março Às 11h (horário de Brasília), será divulgado o índice de preços de gastos com consumo (PCE) de março nos Estados Unidos, indicador de inflação preferido pelo Federal Reserve. O PCE é observado com atenção porque influencia diretamente a estratégia do banco central americano em relação à taxa de juros.

O mercado espera uma inflação anual de 2,2%, enquanto o núcleo do PCE (que exclui alimentos e energia) deve chegar a 2,8%. Esses níveis, ainda acima da meta de 2%, indicam que o processo de desinflação continua, mas de forma gradual.

Uma surpresa para cima nesses dados pode adiar os planos de corte de juros pelo Fed, o que tende a fortalecer o dólar e pressionar ativos de risco, como ações e moedas emergentes. Por outro lado, um número dentro ou abaixo das expectativas pode reacender apostas de cortes ainda no primeiro semestre. PIB dos EUA: economia deve mostrar desaceleração no 1º trimestre Às 9h30 (horário de Brasília), será divulgado o dado preliminar do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos referente ao primeiro trimestre de 2025. A expectativa do mercado é de uma alta anualizada de apenas 0,4%, um forte recuo frente à expansão de 2,4% registrada no último trimestre de 2024.

A leitura deve reforçar o diagnóstico de desaceleração da economia americana, em meio ao impacto acumulado das altas taxas de juros. Se confirmado, o dado pode reforçar a tese de que o Federal Reserve terá espaço para começar a reduzir os juros ainda em 2025 -- especialmente se vier acompanhado de um PCE mais comportado. Temporada de balanços: Santander Brasil (SANB11) e a WEG (WEGE3) O Santander Brasil (SANB11) reportou lucro líquido gerencial de R$ 3,9 bilhões no 1T25, crescimento de 27,8% sobre o ano anterior e acima do esperado pelo mercado (R$ 3,6 bilhões). O banco teve forte desempenho em receitas de crédito e controle de inadimplência.

Já a WEG (WEGE3) divulga seus números antes da abertura do mercado. A expectativa é positiva, com continuidade da demanda em áreas como eletrificação e energia renovável, apesar de um mix de produtos menos favorável no curto prazo. Concorrentes globais da companhia registraram bons resultados, o que reforça o otimismo com o setor. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (29): Dólar: -0,31%, a R$ 5,631.

B3 (Ibovespa): 0,06%, aos 135.092,98 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br. Publicidade Compartilhar essa edição