Bom dia, investidor, Confira os destaques desta terça (16): IBGE divulga dados do desemprego de julho

Começam as reuniões do BC e do Fed, na véspera da "superquarta"

Governo americano pode impor novas sanções ao Brasil após condenação de Bolsonaro

Dados do varejo e da indústria são destaques nos EUA Desemprego: desocupação cai para menor nível da série histórica O IBGE divulgou que a taxa de desocupação no trimestre encerrado em julho recuou para 5,6%, o menor patamar desde o início da série histórica em 2012.

O resultado, segundo o IBGE, reflete um mercado de trabalho mais aquecido, com queda no número de pessoas sem emprego e recordes tanto na população ocupada quanto no total de trabalhadores com carteira assinada.

Segundo o instituto, os dados mostram um avanço consistente da ocupação e redução da subutilização da mão de obra, reforçando o dinamismo da economia brasileira neste momento. Começam as reuniões do BC e do Fed, na véspera da Super Quarta Hoje, começam as reuniões do Federal Reserve e do Copom (Comitê de Política Monetária) sobre as políticas monetárias dos respectivos países. Nos Estados Unidos, o foco está na possibilidade de início de um ciclo de cortes de juros, diante de sinais de desaceleração econômica, inflação mais moderada e um mercado de trabalho que dá sinais de arrefecimento.

Já no Brasil, a expectativa é de que o Copom mantenha a Selic no nível atual, após uma sequência de altas que buscou conter pressões inflacionárias. A combinação das decisões será determinante para os mercados globais e domésticos, afetando o fluxo de capitais, o câmbio e o desempenho da Bolsa. Governo americano pode impor novas sanções ao Brasil após condenação de Bolsonaro O secretário de Estado americano, Marco Rubio, voltou a elevar o tom das críticas ao Judiciário brasileiro e sinalizou que Washington deve anunciar novas medidas contra o Brasil nos próximos dias. A declaração ocorreu em entrevista à Fox News nesta segunda (15), durante visita a Israel, em resposta à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF. Rubio afirmou que há um "rompimento do estado de Direito" no Brasil e chamou os ministros da Corte de "juízes ativistas" que perseguem Bolsonaro.

Segundo ele, os EUA estudam adotar novas sanções e até medidas com efeito extraterritorial, mirando empresas e cidadãos americanos ligados a plataformas digitais.

Essa escalada de tensões ocorre após Washington já ter imposto sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros e incluído o ministro Alexandre de Moraes em sanções com base na Lei Magnitsky. O avanço desse conflito pode elevar o risco político e econômico, afetando a entrada de investimentos estrangeiros, aumentando a volatilidade cambial e dificultando exportações brasileiras. Dados do varejo e da indústria são destaques nos EUA Hoje, os Estados Unidos apresentam dois indicadores de peso: as vendas no varejo de agosto (9h30) e a produção industrial do mesmo mês (10h15).

Os resultados recentes do consumo mostram resiliência, indicando que a demanda interna permanece firme mesmo em um cenário de incertezas. Já o setor industrial continua enfrentando dificuldades, refletindo desafios como estoques elevados e demanda global mais moderada.

Esses dados devem trazer volatilidade para os mercados ao longo do dia e podem influenciar a leitura do Federal Reserve sobre os próximos passos de sua política monetária. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (15): Dólar: -0,61%, a R$ 5,321

B3 (Ibovespa): -0,90%, aos 143.546,58 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br.