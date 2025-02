Quinta-feira, 27/02/2025 Petrobras divulgou balanço do quarto trimestre André Motta de Souza/Banco de Imagens Petrobras Balanço da Petrobras, empregos e inflação são os destaques desta quinta Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta quinta (27): Petrobras registra prejuízo no 4º trimestre e encerra 2024 com lucro menor

IBGE apresenta taxa de desemprego de janeiro

Inflação: FGV divulga dados do IGP-M de fevereiro

Banco Central publica dados do setor externo Petrobras registra prejuízo no 4º trimestre e encerra 2024 com lucro menor A Petrobras fechou o quarto trimestre de 2024 com um prejuízo líquido de R$ 17,04 bilhões, revertendo o lucro de R$ 31 bilhões registrado no mesmo período de 2023. Segundo a companhia, o resultado foi influenciado principalmente pela valorização do dólar frente ao real e efeitos contábeis relacionados a transações financeiras entre subsidiárias

Mesmo com o prejuízo no trimestre, a estatal encerrou o ano com lucro líquido de R$ 36,6 bilhões, uma queda de 70,6% em relação a 2023, quando atingiu R$ 124,6 bilhões, o segundo maior lucro de sua história. A receita de vendas também recuou, totalizando R$ 121,2 bilhões no trimestre, uma redução de 9,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Apesar dos números negativos, a Petrobras destacou a forte geração de caixa operacional de R$ 204 bilhões ao longo do ano. Além disso, aprovou o pagamento de R$ 9,1 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio para seus acionistas, com os repasses previstos para maio e junho IBGE apresenta taxa de desemprego de janeiro O IBGE divulgará hoje a taxa de desemprego referente a janeiro. No último dado, o índice ficou em 6,2%, mantendo a trajetória de queda observada nos últimos meses.

Na comparação anual, a taxa recuou 1,2 ponto percentual, reforçando a recuperação gradual do mercado de trabalho. O número de pessoas desocupadas no país era de 6,8 milhões no fechamento de 2024.

Além disso, a taxa média de desemprego em 2024 foi de 6,6%, o menor patamar desde o início da série histórica em 2012. Inflação: FGV divulga dados do IGP-M de fevereiro A FGV divulgará hoje o IGP-M de fevereiro, indicador que mede a variação dos preços no Brasil e é utilizado para reajustes de aluguéis. O índice registrou alta de 0,92% na segunda prévia do mês, mostrando uma aceleração expressiva em relação à alta de 0,17% de janeiro.

Analistas da Anbima projetam que o IGP-M feche o mês com alta de 0,98%, consolidando uma tendência de aceleração inflacionária. Banco Central publica dados do setor externo O Banco Central divulgará as estatísticas do setor externo de janeiro. No último dado disponível, o Brasil registrou um déficit em conta corrente de US$ 9 bilhões, enquanto os investimentos diretos no país somaram US$ 2,8 bilhões.

Esse ingresso de capital estrangeiro representou uma melhora em relação ao mesmo período do ano anterior, quando houve uma saída líquida de quase US$ 2 bilhões. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (26): Dólar: 0,83%, a R$ 5,803

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (26): Dólar: 0,83%, a R$ 5,803

B3 (Ibovespa): -0,96%, aos 124.768,71 pontos.