Emprego na indústria dos EUA e fluxo cambial recorde no Brasil: o que esperar do mercado

Bom dia, investidores!

Veja quais são os destaques desta sexta (3):

EUA: Dados de emprego no setor de manufatura em foco

Brasil: Fluxo cambial negativo bate recorde

Com o Índice de Gerentes de Compras (PMI) do setor manufatureiro marcando 49,4 em dezembro, a economia industrial sinalizou contração no final de 2024, reforçando preocupações sobre a capacidade de sustentação do crescimento em 2025.

O ISM de Emprego pode trazer mais clareza sobre a situação dos trabalhadores da manufatura, o que pode influenciar o comportamento dos mercados.

Na quinta-feira (2), o Departamento de Trabalho reportou uma redução nos pedidos semanais de auxílio-desemprego, de 220 mil para 211 mil, surpreendendo economistas que projetavam 222 mil solicitações.

A queda mostra a resiliência do mercado de trabalho americano em meio ao ambiente econômico desafiador, com empresas hesitando em realizar demissões significativas após as dificuldades enfrentadas durante a pandemia.

Os mercados observam de perto esses indicadores para ajustar suas apostas sobre a política monetária do Federal Reserve.

Com uma inflação ainda acima da meta de 2% e uma economia que mostra sinais ambíguos, as chances de manutenção da taxa de juros na próxima reunião de janeiro subiram para 89%, segundo os contratos futuros.

Brasil: Fluxo cambial negativo bate recorde

No cenário doméstico, o Banco Central divulgou ontem que o Brasil registrou um fluxo cambial total negativo de US$ 24,314 bilhões em dezembro até o dia 27, o maior valor de saída de dólares da história, desde que a série começou em 2008.

O resultado foi puxado pelo canal financeiro, com saídas líquidas de US$ 26,042 bilhões, incluindo operações como remessas de lucros e investimentos estrangeiros.

Enquanto isso, o canal comercial teve um saldo positivo de US$ 1,728 bilhão no período.

O movimento reflete um ambiente de maior aversão ao risco global, diante de incertezas econômicas nos Estados Unidos e na Europa, além de fatores internos, como preocupações fiscais e ajustes em políticas econômicas no Brasil.

No acumulado do ano, até o dia 27 de dezembro, o fluxo cambial também foi negativo, somando US$ 15,918 bilhões, consolidando um cenário de retração no ingresso de divisas no país. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (2): Dólar: -0,22%, a R$ 6,1651.

