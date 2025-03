Sexta-feira, 28/03/2025 Emprego no Brasil e inflação nos EUA são os destaques de hoje Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta sexta (28): Emprego no Brasil: PNAD e Caged divulgam dados

O destaque do dia está na divulgação de dois importantes indicadores do mercado de trabalho brasileiro. Às 9h, o IBGE publica a taxa de desemprego da Pnad Contínua, referente ao trimestre encerrado em fevereiro. A projeção do mercado é de leve alta para 7,8%, frente aos 7,5% do trimestre anterior. O movimento reflete uma possível piora sazonal nas condições de trabalho, comum no início do ano, quando o ritmo de contratações costuma ser mais lento.

Sem horário definido, o Ministério do Trabalho e Emprego também divulga o Caged, com os dados de criação de vagas formais em fevereiro. Em janeiro, o mercado foi surpreendido positivamente com a geração de 137.303 postos, puxada por setores como indústria, serviços e construção civil.

O comportamento do mercado de trabalho tem peso direto nas decisões futuras do Banco Central, especialmente em um cenário de desaceleração da atividade econômica. EUA: inflação de março é destaque do dia Nos Estados Unidos, o Bureau of Economic Analysis divulga o índice de inflação PCE (Personal Consumption Expenditures), o preferido do Federal Reserve para calibrar a política monetária. O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,3% em fevereiro, acumulando alta de 2,8% em 12 meses. O índice cheio avançou 2,5% no mesmo período.

Os números indicam que a inflação americana segue perdendo força, o que reforça as apostas de cortes de juros ainda em 2025. Para os mercados globais, essa é uma boa notícia: juros mais baixos nos EUA reduzem a atratividade dos títulos americanos e favorecem ativos de risco, como ações e moedas de países emergentes, incluindo o Brasil. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (27): Dólar: 0,34%, a R$ 5,752.

B3 (Ibovespa): 0,47%, aos 133.148,75 pontos.