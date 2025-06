Sexta-feira, 06/06/2025 Fachada da Bolsa de Valores de Nova York, a Nyse, em Wall Street Joshua Tsu/Unsplash Emprego nos EUA, Tesla: veja o que move os mercados Do UOL, em São Paulo Bom dia, investidor! Veja os destaques desta sexta-feira (6): Emprego nos EUA é ponto de destaque

Discussões entre Musk e Trump afetam a Tesla

Agência de risco mantém nota de crédito do Brasil

Apostas para mais uma alta na Selic voltam a subir Emprego nos EUA é ponto de destaque Hoje, investidores do mundo todo estão de olho na divulgação do payroll essa manhã. A expectativa é de criação de 126 mil empregos, 120 mil vindos do setor provado, abaixo dos 177 mil observados em abril.

O relatório ADP, divulgado mais cedo esta semana, mostrou a criação de 37 mil vagas no setor privado. O relatório privado antecede o do governo.

Os indicadores do mercado de trabalho são importantes medidas da força da economia americana e pode dar sinais da direção do Fed para cortar os juros básicos do país. Discussões entre Musk e Trump afetam a Tesla A discussão nas redes sociais entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o dono da SpaceX e Tesla, Elon Musk, respingou nas ações da fabricante de carros.

Com a queda de 14,26% nas ações da Tesla, Musk perdeu US$ 33,9 bilhões de sua fortuna. Ainda é, de longe, o homem mais rico do mundo, com US$ 335 bilhões.

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa ontem. O índice Dow Jones Industrial recuou 0,25%, o tecnológico Nasdaq baixou 0,83% e o ampliado S&P 500 caiu 0,53%.

Já hoje, as ações da Tesla voltam a subir antes da abertura de mercado.

Em maio, o empresário já havia dito que iria reduzir sua presença política e se focar mais na Tesla, depois da queda nas vendas de carros. Agência de risco mantém nota de crédito do Brasil Depois do fechamento do mercado, a agência de classificação de risco S&P Global Ratings informou que manteve o rating do país em BB, com perspectiva estável.

Isso significa que a empresa não espera mudanças significativas no rating doméstico num período de aproximadamente dois anos.

Ou seja, a situação não deve piorar, mas também não deve voltar ao nível de investimento.

Na semana passada, a Moody's havia revisado a perspectiva positiva para estável na nota soberana do Brasil de "Ba1".

Essas classificações guiam os investimentos estrangeiros no país, o que pode afetar a Bolsa e o câmbio. Apostas para mais uma alta na Selic voltam a subir Com as discussões em torno de alternativas para o IOF, voltam a subir as apostas para uma nova alta da Selic.

Os juros futuros tiveram alta firme nesta quinta-feira, em meio à crescente percepção de que o Comitê de Política Monetária (Copom) pode não ter encerrado em maio o ciclo de aperto da Selic e ainda acompanhando a tendência de avanço nas curvas

Até então, a aposta na manutenção da taxa Selic na próxima reunião era quase unânime, mas a aposta de elevação da taxa básica em junho passou a ser majoritária e também ganhou força para o Copom de julho. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta-feira (5): Dólar: -1,05%, a R$ 5,585

Dólar: -1,05%, a R$ 5,585

B3 (Ibovespa): -0,57%, aos 136.226 pontos