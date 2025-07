Quinta-feira, 31/07/2025 NELSON ALMEIDA/AFP, via Folha de SP Emprego recorde, tarifa de 50% e juros estáveis: os destaques do mercado nesta quinta Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Confira os destaques desta quinta (31): Desemprego atinge 5,8% e marca menor nível da série histórica iniciada em 2012

EUA impõem tarifa de 50% ao Brasil, mas aliviam setores estratégicos

Super Quarta: Copom e Fed mantêm juros e adotam tom de cautela

Inflação nos EUA: atenção ao PCE

Temporada de balanços: Vale, Ambev, Apple e Amazon no radar Desemprego atinge 5,8% e marca menor nível da série histórica iniciada em 2012 A taxa de desocupação no Brasil recuou para 5,8% no trimestre encerrado em junho de 2025, atingindo o menor nível desde o início da série histórica da PNAD Contínua Mensal, em 2012. O dado representa uma queda de 1,2 ponto percentual em relação ao trimestre anterior (7%) e de 1,1 ponto percentual frente ao mesmo período de 2024 (6,9%).

Segundo o IBGE, o número de pessoas desocupadas caiu de 7,6 milhões no primeiro trimestre para 6,3 milhões entre abril e junho, redução de 17,4% no período. Na comparação anual, o recuo foi de 15,4%, com 1,1 milhão de pessoas a menos em situação de desemprego.

Além da melhora nos índices de ocupação, o país registrou recordes em outros indicadores do mercado de trabalho. A taxa de participação na força de trabalho atingiu 62,4%, e o nível da ocupação chegou a 58,8%, igualando o maior patamar anterior, registrado no trimestre de setembro a novembro de 2024. Também foi recorde o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado, com 39 milhões de pessoas formalizadas.

A taxa de informalidade foi de 37,8%, ligeiramente inferior aos 38% registrados no trimestre anterior e aos 38,7% de um ano atrás. Ainda que o número de empregados sem carteira tenha aumentado (13,5 milhões), houve crescimento no contingente de trabalhadores por conta própria com CNPJ, indicando maior formalização entre os autônomos.A combinação desses dados reforça a tendência de fortalecimento do mercado de trabalho em 2025, mesmo em um cenário de juros elevados e incertezas externas. EUA impõem tarifa de 50% ao Brasil, mas aliviam setores estratégicos O governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, anunciou oficialmente uma nova tarifa de importação de 40% sobre produtos brasileiros, elevando o total para 50% em diversas categorias. A medida entra em vigor no próximo dia 6 de agosto e atinge a maioria das exportações brasileiras destinadas ao mercado americano.

Apesar da rigidez da ação, alguns setores foram poupados, o que trouxe alívio parcial a segmentos estratégicos da economia brasileira. Estão isentos da tarifa os seguintes produtos: aeronaves civis e peças de aviação (o que beneficia a Embraer), suco e polpa de laranja, combustíveis e derivados de petróleo, minérios como ferro, alumínio, cobre, estanho e metais preciosos, celulose e polpa de madeira, fertilizantes, produtos energéticos e nozes brasileiras. As exceções refletem interesses comerciais bilaterais e a atuação de lobbies de grandes empresas, tanto nos EUA quanto no Brasil.

No texto do decreto, Trump acusa o governo brasileiro de representar uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos e cita supostas violações de direitos humanos, mencionando nominalmente o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O documento também deixa em aberto a possibilidade de novas sanções caso o Brasil adote medidas retaliatórias, mas abre uma janela para revisão da sobretaxa caso haja maior alinhamento político entre os países.

O impacto imediato foi sentido nos mercados. O dólar oscilou com força ao longo do dia, indo de R$ 5,617 a R$ 5,536, refletindo a aversão ao risco e o reposicionamento de investidores diante das incertezas comerciais. O Ibovespa, por sua vez, teve um desempenho positivo e encerrou o pregão com alta de 0,93%, aos 133.972 pontos. O principal destaque do dia foi a Embraer (EMBR3), que subiu mais de 10% com a notícia de que o setor de aviação foi poupado da nova tarifa americana. Super Quarta: Copom e Fed mantiveram juros e adotam tom de cautela No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu manter a taxa Selic em 15% ao ano, encerrando um ciclo de sete altas consecutivas iniciado em setembro do ano passado. Essa é a maior taxa de juros desde 2006 e reflete a estratégia da autoridade monetária de manter a inflação sob controle, mesmo diante de sinais de desaceleração da atividade econômica.

Em seu comunicado, o Copom justificou a decisão pelo recuo da inflação nos últimos meses, pela desaceleração em curso na economia brasileira e pelas incertezas externas, especialmente as recentes tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. O tom da mensagem foi de forte cautela. O comitê afirmou que a política monetária continuará restritiva por um "período bastante prolongado" e deixou em aberto a possibilidade de novos aumentos caso o cenário inflacionário piore ou o câmbio se desvalorize ainda mais.

Nos EUA, o Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, também não alterou sua taxa básica de juros, que ficou no intervalo entre 4,25% e 4,5% ao ano. Foi a quinta reunião consecutiva sem mudanças, em linha com as expectativas do mercado.

Apesar de reconhecer uma leve perda de ritmo no crescimento econômico, o Fed destacou que a inflação segue acima da meta de 2% e que o mercado de trabalho permanece robusto. Por isso, decidiu manter uma postura de espera antes de considerar cortes de juros.

As duas decisões refletem um cenário de política monetária global marcada por prudência, com bancos centrais atentos à persistência inflacionária e às incertezas no comércio internacional. No Brasil, analistas já projetam a Selic em níveis elevados até pelo menos 2026, e nos EUA, os juros devem seguir nos atuais patamares até que haja sinais mais consistentes de alívio inflacionário. Inflação nos EUA: atenção ao PCE O índice de preços de despesas com consumo pessoal (PCE), que será divulgado hoje às 9h30, é um dos indicadores mais aguardados do dia. Trata-se do principal termômetro da inflação nos Estados Unidos e a referência prioritária do Federal Reserve para definir sua política de juros.

A expectativa para o dado mensal é que ele confirme a persistência dessas pressões inflacionárias, o que deve reforçar a estratégia cautelosa do Fed. O núcleo do PCE, que exclui alimentos e energia, segue em níveis elevados, sinalizando que a trajetória de desinflação nos Estados Unidos ainda está longe de ser consolidada. Um número acima do esperado pode impactar as projeções para os juros e afetar o desempenho dos mercados globais. Temporada de balanços: Vale, Ambev, Apple e Amazon no radar A quinta-feira também será marcada por uma nova rodada de divulgação de resultados corporativos, com atenção dividida entre empresas brasileiras e gigantes globais. No Brasil, os destaques antes da abertura do mercado ficam por conta da Ambev (ABEV3), que apresentará seus números trimestrais e deve trazer pistas sobre o desempenho do setor de bebidas e consumo interno.

Após o fechamento do pregão, será a vez da Vale (VALE3), Gerdau (GGBR4), Metalúrgica Gerdau (GOAU4), CSN (CSNA3), CSN Mineração (CMIN3), Irani (RANI3), Marcopolo (POMO4) e Mercado Livre (MELI34) divulgarem seus balanços. Os dados dessas companhias terão papel importante para o Ibovespa, especialmente por sua representatividade em setores como mineração, siderurgia, transporte e tecnologia.

No cenário internacional, os olhos se voltam para a Apple (AAPL34) e a Amazon (AMZO34), que também apresentam seus resultados hoje. A Apple divulgará seus números após a WWDC25, com expectativa elevada sobre o desempenho do iPhone 16, lançado recentemente com forte apelo em inteligência artificial. Também há expectativa de informações sobre as vendas de iPads e Macs.

Já a Amazon é apontada por analistas como uma das apostas mais sólidas desta temporada de balanços, impulsionada por três frentes de receita: o varejo via Amazon Prime, a divisão de computação em nuvem (AWS) e a área de publicidade, que tem apresentado margens operacionais robustas.

