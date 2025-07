Quinta-feira, 03/07/2025 Cartaz da vaga de emprego: hoje será divulgado o payroll nos EUA Reprodução/Twitter/@brogawd_ Empregos nos EUA, serviços no Brasil e acordos comerciais; veja os destaques do dia Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Confira os destaques desta quinta (3): EUA: Payroll deve mostrar desaceleração do mercado de trabalho

Brasil: PMI de Serviços pode reforçar sinal de retração no setor

Trump fecha acordo com Vietnã e amplia frente comercial EUA: Payroll deve mostrar desaceleração do mercado de trabalho O mercado acompanha hoje, às 9h30 (horário de Brasília), a divulgação do relatório de emprego dos Estados Unidos (payroll), com expectativa de desaceleração na criação de vagas. O consenso aponta para a geração de 110 mil novos postos de trabalho em junho, abaixo das 139 mil vagas registradas em maio. As estimativas, no entanto, variam bastante, refletindo a incerteza entre analistas.

A taxa de desemprego deve subir de 4,2% para 4,3%, o maior nível em mais de três anos. O resultado pode reforçar o cenário de moderação da atividade econômica americana e aumentar as apostas de corte de juros pelo Federal Reserve ainda neste ano.

Ontem, o relatório ADP surpreendeu ao mostrar o fechamento de 33 mil vagas no setor privado, contrariando as projeções que apontavam para a criação de aproximadamente 100 mil empregos. Os cortes se concentraram em pequenas empresas e nos setores de serviços profissionais, educação e saúde. Por outro lado, o setor de lazer, hospitalidade e a indústria manufatureira tiveram desempenho positivo.

Os números de hoje serão fundamentais para calibrar as expectativas sobre a trajetória da economia americana e os próximos passos do Fed. Brasil: PMI de Serviços pode reforçar sinal de retração no setor No Brasil, o destaque do dia é o PMI de Serviços de junho, que será divulgado às 10h. O índice mede a percepção das empresas sobre condições de negócios, volume de novos pedidos e geração de empregos no setor.

Nos últimos meses, o PMI brasileiro tem oscilado próximo da linha dos 50 pontos, que separa expansão de retração. Em maio, o indicador marcou 49,6, sinalizando contração, embora tenha apresentado leve melhora em relação ao mês anterior.

O resultado de hoje será observado de perto, especialmente após sucessivos sinais de enfraquecimento no setor, que já enfrenta demanda instável e ritmo moderado de geração de empregos. O desempenho do setor de serviços é crucial, pois responde por mais de 70% da economia brasileira. Trump fecha acordo com Vietnã e amplia frente comercial O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um novo acordo comercial com o Vietnã, a menos de dez dias do fim do prazo para novas negociações tarifárias. Pelo acerto, o Vietnã abrirá seu mercado para produtos americanos, enquanto os EUA aplicarão tarifas de 20% sobre produtos vietnamitas e de 40% sobre mercadorias de transshipping.

Esse é o terceiro acordo firmado por Trump, que já concluiu negociações com o Reino Unido e a China. As conversas com Brasil, Coreia do Sul e União Europeia seguem em andamento, e o presidente sinalizou que pode estender o prazo das tratativas.

Embora o Brasil não seja um dos mais afetados no momento, o país enfrenta tarifas elevadas sobre aço e alumínio, o que mantém a pressão sobre as exportações desses setores. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (2): Dólar: -0,74%, a R$ 5,421.

