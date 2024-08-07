Bom dia, investidor, Confira os destaques desta sexta (19): Conversa entre Trump e Xi Jinping pode dar sinais do estado da relação EUA-China

Trump apela à Suprema Corte por demissão de diretora do Fed

Tarifas americanas serão decididas pela Justiça Conversa entre Trump e Xi Jinping pode dar sinais do estado da relação EUA-China A teleconferência entre o presidente americano Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping, marcada para 10h (horário de Brasília), atrai os olhares dos mercados globais nesta sexta-feira pelo potencial de redefinir parte do cenário de tecnologia e de relações econômicas entre EUA e China. O diálogo ocorre em um momento de trégua e após importantes avanços nas negociações sobre o futuro das operações do TikTok nos Estados Unidos.

Após meses de tensões, negociadores americanos e chineses chegaram a um acordo preliminar para a transferência do controle do TikTok para investidores americanos. A legislação dos EUA obriga a empresa chinesa ByteDance, dona do TikTok, a repassar o controle dos dados e operações a empresas dos Estados Unidos ou deixar de operar no país.

O acerto prevê que um consórcio de investidores, incluindo Oracle e fundos de private equity, assuma participação majoritária ou total na unidade americana do TikTok, enquanto a China garantiu a revisão das exportações de tecnologia e licenciamento intelectual relacionados à plataforma.

O mercado acompanha com atenção a ligação porque o desfecho é visto como termômetro das relações sino-americanas e pode destravar investimentos no setor de tecnologia global.

Trump declarou que espera "finalizar alguma coisa" sobre o TikTok na conversa com Xi, ressaltando que os EUA exigirão uma "taxa extra" pela viabilização do acordo. O acordo tem gerado expectativa nas bolsas: um sinal de avanço pode trazer alívio para gigantes do setor e animar ativos de empresas americanas ligadas à tecnologia, enquanto impasses ou retaliações chinesas podem reacender aversão ao risco. Trump apela à Suprema Corte por demissão de diretora do Fed O governo de Donald Trump pediu à Suprema Corte permissão para demitir Lisa Cook, diretora do Fed (Federal Reserve), ação sem precedentes, após várias derrotas do governo, que coloca em risco a independência do banco central.

Cook processou o presidente, alegando que as acusações de fraude hipotecária não justificam sua remoção, enquanto Trump afirma ter "justa causa". O caso levanta preocupação sobre interferência na política monetária e seus efeitos na economia global.

Nenhum presidente havia tentado, até agora, destituir um governador do Fed desde a fundação do banco, em 1913. O mercado teme que o êxito de Trump crie um perigoso precedente, abrindo caminho para interferência política nas decisões de política monetária. Isso poderia comprometer o combate à inflação, afetar a confiança dos mercados e a estabilidade financeira internacional, além de permitir ao presidente influência direta na formação do conselho e direcionamento das taxas de juros. Tarifas americanas serão decididas pela Justiça A Suprema Corte dos Estados Unidos marcou para 5 de novembro a audiência que decidirá sobre a legalidade das tarifas comerciais globais impostas pelo presidente Donald Trump, após um Tribunal de Apelações considerar a maioria dessas tarifas ilegal no final de agosto. A decisão que considerou as tarifas ilegais está suspensa até pelo menos 14 de outubro, enquanto o recurso tramita na Suprema Corte, e as tarifas seguem em vigor nesse período.

Em agosto de 2025, o Tribunal de Apelações dos EUA determinou, por maioria de votos, que Trump ultrapassou seus poderes ao usar a IEEPA ( International Emergency Economic Powers Act) para impor tarifas gerais por tempo indeterminado, algo historicamente reservado ao Congresso americano. Pequenas empresas e 12 Estados, em sua maioria governados por democratas, contestaram a medida, alegando que a Casa Branca extrapolou seus limites legais.

O Supremo Tribunal vai analisar se o presidente possui autoridade para impor tarifas dessa magnitude e abrangência sem autorização explícita do Congresso, um julgamento que pode redefinir os poderes do Executivo sobre políticas comerciais e influenciar fortemente os mercados globais. Até o dia 14 de outubro, as tarifas permanecem em vigor, e o setor financeiro acompanha atentamente o desenrolar desse processo, que pode ter forte impacto na Bolsa, no dólar e em acordos comerciais internacionais. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (18): Dólar: +0,33%, a R$ 5,319

B3 (Ibovespa): -0,06%, aos 145.499,48 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br.