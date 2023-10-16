Quarta-feira, 08/10/2025 Salão interno da Bolsa de Valores brasileira, a B3 B3/Divulgação Fed divulga ata da última reunião; MP dos impostos vence hoje; os destaques da quarta Diogo Rodriguez Bom dia, investidor! Confira os destaques desta quarta (8): Fed divulga ata da última reunião com apostas em mais cortes de juros

MP do IOF: Congresso corre contra o tempo para evitar perda de validade Fed divulga ata da última reunião com apostas em mais cortes de juros O Fed (Federal Reserve), banco central dos Estados Unidos, divulga hoje às 16h a ata da sua última reunião de política monetária, realizada em setembro. O documento trará detalhes sobre os argumentos que levaram o seu comitê de política monetária a cortar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, reduzindo o intervalo para 4% a 4,25% ao ano.

Foi o primeiro corte desde dezembro de 2024 e ocorreu em meio a sinais de desaceleração econômica, inflação ainda resistente e enfraquecimento gradual do mercado de trabalho. A decisão foi quase unânime: 11 votos a favor e 1 contra. O voto dissidente foi de Stephen Miran, recém-integrado ao comitê do Fed, que defendeu um corte mais agressivo, de 0,5 ponto percentual.

Com a ata, os investidores buscarão indicativos sobre o rumo dos juros nos próximos meses. O mercado projeta que o Fed ainda pode promover até dois cortes adicionais de 0,25 ponto até o fim de 2025, dependendo da evolução dos dados econômicos. A ausência recente do relatório de payroll (folha de pagamentos), que mostra a criação de empregos nos EUA, devido à paralisação do governo americano, aumentou o peso da ata como fonte de orientação para o mercado. MP do IOF: Congresso corre contra o tempo para evitar perda de validade Enquanto isso, em Brasília, a atenção está voltada para a Medida Provisória 1.303/2025, que precisa ser votada e aprovada pelas duas Casas do Congresso até 23h59 de hoje para não perder validade.

A MP redefine as regras de tributação sobre investimentos financeiros e foi elaborada como uma forma de compensar a perda de arrecadação com a redução do IOF sobre crédito. A proposta unifica a alíquota do Imposto de Renda em 18% para diversas modalidades de investimentos, incluindo ações, fundos, debêntures, criptomoedas e JCP (Juros sobre Capital Próprio).

O texto foi aprovado ontem por uma margem apertada (13 votos a 12) na comissão mista do Congresso, após o relator, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), retirar trechos polêmicos como o aumento de impostos sobre apostas esportivas (bets). A retirada dessas partes reduziu a estimativa de arrecadação da proposta de R$ 20 bilhões para R$ 17 bilhões.

Ainda assim, a unificação da alíquota é vista como um passo importante rumo à simplificação tributária no mercado financeiro. A proposta elimina a tabela regressiva atual do IR sobre aplicações de renda fixa, que variava entre 22,5% e 15%, dependendo do prazo de resgate.

Segundo fontes do Congresso, o plano original previa que a Câmara votasse o texto logo após a aprovação na comissão, deixando para hoje apenas a análise pelo Senado. No entanto, com o atraso, a tramitação de hoje será corrida e cercada de incertezas políticas. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (7): Dólar: +0,75%, a R$ 5,351

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (7): Dólar: +0,75%, a R$ 5,351

B3 (Ibovespa): -1,57%, aos 141.356,44 pontos.




