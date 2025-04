Quarta-feira, 23/04/2025 O presidente dos EUA, Donald Trump no Salão Oval da Casa Branca em 7 de abril de 2025 em Washington, DC Kevin Dietsch/Getty Images/AFP Trump volta a pressionar juros, e Fed divulga termômetro dos EUA Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta quarta (23): EUA e China avançam em negociações comerciais

Trump mantém críticas ao Fed, mas diz não querer demitir Powell

Fed publica Livro Bege com atenção redobrada ao consumo e à inflação

Temporada de balanços: Hypera divulga resultados do 1º trimestre EUA e China avançam em negociações comerciais A Casa Branca afirmou nesta terça-feira (22) que os Estados Unidos estão fazendo progressos significativos nas negociações com a China para um novo acordo comercial.

Segundo a porta-voz Karoline Leavitt, o governo americano está "preparando o terreno" para um pacto que reduza as tensões tarifárias e promova maior integração entre as economias das duas potências.

Atualmente, há 18 propostas de acordos em discussão entre os países. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, classificou a situação atual como "insustentável" tanto para os EUA quanto para a China, e sugeriu que uma desescalada tarifária pode ocorrer em breve -- sinal que animou os mercados. Trump mantém críticas ao Fed, mas diz não querer demitir Powell Em meio ao debate sobre a condução da política monetária nos EUA, o presidente Donald Trump voltou a pressionar o Federal Reserve por cortes nos juros. Em declaração feita no Salão Oval da Casa Branca, Trump afirmou que não pretende demitir Jerome Powell, presidente do Fed, mas que gostaria de ver o banco central sendo "mais ativo" na redução das taxas de juros.

"Este é o momento perfeito para baixar as taxas de juros", disse Trump, reiterando críticas que já havia feito nas redes sociais. O presidente acusou Powell de estar "atrasado" em suas decisões e chegou a chamá-lo de "grande perdedor" e "Sr. Tarde Demais".

Apesar das críticas, a manutenção de Powell no cargo sinaliza que não deve haver mudanças abruptas na liderança do Fed, embora a pressão política possa influenciar o tom da comunicação do banco nas próximas semanas. Fed publica Livro Bege com atenção redobrada ao consumo e à inflação Às 15h (horário de Brasília), o Federal Reserve divulgará uma nova edição do Livro Bege, documento que reúne impressões sobre a atividade econômica nas 12 regiões do banco central americano. O relatório é amplamente monitorado pelos mercados financeiros, pois embasa as decisões do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), responsável pela política monetária dos EUA.

O Livro Bege chega em um momento delicado: os juros americanos permanecem no intervalo de 4,25% a 4,5%, a inflação continua resistente e há sinais de moderação no crescimento econômico. Na última edição, o documento destacou que empresas enfrentam dificuldades para repassar custos aos consumidores, o que limita margens de lucro, ao mesmo tempo em que o consumo começa a dar sinais de fraqueza -- especialmente em segmentos mais sensíveis ao crédito.

A expectativa é de que o relatório traga novos sinais sobre os desafios enfrentados pela economia americana e ajude a calibrar as expectativas do mercado em relação a possíveis cortes de juros ainda este ano. Com a próxima reunião do FOMC marcada para o início de maio, investidores estarão atentos a qualquer sinal de mudança de postura por parte do Fed. Temporada de balanços: Hypera divulga resultados do 1º trimestre A Hypera Pharma (HYPE3), uma das maiores farmacêuticas do Brasil, divulga nesta quarta-feira, após o fechamento do mercado, seus resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025.

Analistas projetam um trimestre pressionado por ajustes internos, com impacto sobre margens e receita, mas esperam melhora no fluxo de caixa e nos indicadores financeiros a partir do segundo trimestre. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (22): Dólar: -1,32%, a R$ 5,728.

