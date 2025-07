Sexta-feira, 04/07/2025 Brendan SMIALOWSKI / AFP Feriado nos EUA, pacote fiscal de Trump e recorde da Bolsa; os destaques do dia Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Confira os destaques desta sexta (4): Ibovespa atinge recorde e dólar recua ao menor nível em mais de um ano

Trump sanciona pacote fiscal de US$ 3,4 trilhões e pressiona dívida dos EUA

EUA e China avançam na implementação de acordo comercial Ibovespa atinge recorde e dólar recua ao menor nível em mais de um ano O Ibovespa fechou a sessão de quinta-feira (3) em forte alta de 0,95%, aos 140.927 pontos, o maior patamar da história do índice. O avanço foi impulsionado pelo desempenho positivo de grandes empresas, incluindo os principais bancos, Petrobras, Embraer e Engie.

Entre os destaques, a Petrobras continuou se beneficiando da alta internacional do petróleo e de expectativas favoráveis sobre sua política de dividendos.

No acumulado de 2024, o Ibovespa já registra valorização de 17,16%, refletindo o fortalecimento dos fundamentos do mercado brasileiro e o aumento da entrada de capital estrangeiro.

O dólar comercial também seguiu trajetória de baixa, recuando 0,22% na última sessão, para R$ 5,404, menor cotação em mais de um ano. O movimento foi apoiado pelo fluxo positivo de investimentos para o Brasil e pelo otimismo nos mercados internacionais, após a divulgação de dados mais fortes que o esperado sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos.

O relatório de emprego americano mostrou resiliência da economia, com criação de vagas acima das expectativas, reforçando a percepção de que, mesmo com juros elevados, os EUA seguem com atividade robusta.

Hoje, a liquidez nos mercados deve ser reduzida devido ao feriado nos Estados Unidos. A menor participação de investidores estrangeiros pode ampliar as oscilações nos preços dos ativos brasileiros ao longo do dia. Trump sanciona pacote fiscal de US$ 3,4 trilhões e pressiona dívida dos EUA O presidente Donald Trump deve assinar nesta sexta-feira (4) o pacote fiscal de US$ 3,4 trilhões, conhecido como "Big Beautiful Bill", aprovado pela Câmara dos Representantes por uma margem estreita de 218 votos a 214. Todos os democratas votaram contra a medida, assim como dois republicanos, demonstrando forte divisão no Congresso.

O projeto inclui cortes permanentes de impostos para empresas e famílias de alta renda, amplia isenções e elimina tributos sobre gorjetas e horas extras. Também traz mudanças profundas no Medicaid e em programas sociais, reduzindo recursos destinados à saúde e à assistência alimentar.

Entre os pontos polêmicos, o texto prevê a eliminação de incentivos à energia limpa, como créditos fiscais para fontes renováveis, enquanto eleva substancialmente os gastos com defesa, segurança de fronteira e políticas de deportação. Há ainda a criação de um programa piloto de depósito único para recém-nascidos e facilitação de regras para contas de poupança.

Segundo projeções, o pacote deve aumentar o déficit público americano em cerca de US$ 3,3 trilhões na próxima década. Apesar disso, a proposta também amplia o teto da dívida dos EUA em US$ 5 trilhões, afastando o risco imediato de calote e de um choque nos mercados globais.

A aprovação da medida é vista como uma vitória política importante para Trump e um marco da agenda de seu segundo mandato. No entanto, investidores e agências de classificação de risco, como a Moody's, já manifestaram preocupação com a trajetória da dívida americana, que atualmente supera US$ 36 trilhões.

O mercado reagiu com cautela: os juros dos títulos do Tesouro dos EUA subiram, o dólar perdeu força como ativo de proteção e o ouro registrou alta, sinalizando busca por ativos considerados mais seguros. EUA e China avançam na implementação de acordo comercial O Ministério do Comércio da China confirmou nesta sexta-feira (4) que Pequim e Washington estão acelerando a implementação do acordo comercial firmado em Londres no mês passado, após meses de tensões e restrições mútuas.

Como parte do entendimento, os Estados Unidos suspenderam restrições à exportação de softwares de design de processadores (EDA), etano e, possivelmente, motores de aeronaves para o mercado chinês. Empresas líderes do setor, como Synopsys, Cadence e Siemens, já foram notificadas pelo Departamento de Comércio americano sobre a revogação das barreiras.

O governo chinês, por sua vez, comprometeu-se a aliviar restrições à exportação de terras raras, materiais essenciais para a fabricação de produtos de alta tecnologia, como veículos elétricos e eletrônicos avançados.

O ambiente de negociações comerciais permanece dinâmico. O presidente Donald Trump indicou que pode iniciar hoje o envio de cartas para parceiros comerciais, detalhando tarifas que os países terão que pagar para acessar o mercado americano. O prazo final para definição das tarifas é 9 de julho.

Até o momento, os EUA fecharam acordos bilaterais com o Reino Unido e o Vietnã, mantêm uma trégua comercial com a China e demonstram otimismo com um possível entendimento com a Índia. Por outro lado, Trump sinalizou frustração com as negociações em andamento com o Japão. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (3): Dólar: -0,29%, a R$ 5,405.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (3): Dólar: -0,29%, a R$ 5,405.

B3 (Ibovespa): 1,35%, aos 140.927,86 pontos.