Fluxo cambial e reforma tributária: o que mexe com o mercado na quarta

Haddad anuncia agenda econômica do governo para 2025 e 2026 Banco Central divulga dados do fluxo cambial Às 14h30, o Banco Central divulga o fluxo cambial estrangeiro. Esse indicador mede a entrada e saída de dólares no país e pode impactar a cotação do câmbio. O saldo cambial reflete a confiança dos investidores estrangeiros no Brasil e pode influenciar decisões do BC sobre política monetária.

No mesmo horário, o BC publica o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) de novembro. Esse dado é uma prévia do PIB e ajuda a entender como diferentes regiões do país estão se recuperando economicamente.

Se os números vierem abaixo do esperado, podem reforçar expectativas de cortes nos juros para estimular a economia. Já um resultado acima das projeções pode sustentar uma postura mais conservadora do BC. Haddad anuncia agenda econômica do governo para 2025 e 2026 O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou uma lista com 25 objetivos econômicos para 2025 e 2026. O plano tem três pilares: estabilidade macroeconômica, justiça tributária e desenvolvimento sustentável.

A grande novidade está na reforma tributária sobre a renda, que prevê isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês e a tributação de milionários.

O governo pretende enviar o projeto ao Congresso em 2025, com implementação em 2026. No entanto, por se tratar de um ano eleitoral, analistas alertam para o desafio político da proposta.

A aprovação dessas mudanças pode ter um impacto significativo na economia, afetando desde o consumo até o mercado financeiro. Investidores estarão atentos ao andamento da reforma e seus efeitos sobre empresas e ativos brasileiros. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (21): Dólar: -0,18%, a R$ 6,030.

B3 (Ibovespa): 0,39%, aos 123.338,34 pontos.

