Sexta-feira, 16/05/2025 Fernando Haddad no UOL Entrevista Reprodução/Canal UOL Gastos do governo, Banco do Brasil e fusão BRF e Marfrig são destaques de hoje Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta sexta (16): Haddad fala sobre gastos do governo

BB divulgou resultado abaixo do esperado

BRF e Marfrig anunciam fusão Haddad fala sobre gastos e nega reajuste no Bolsa Família Atenção dos investidores se volta para gastos do governo.

Ontem, pouco antes do fechamento do mercado, o ministro da economia, Fernando Haddad, negou um possível aumento do Bolsa Família de R$ 600 para R$ 700.

Ele comentou também que o programa Vale Gás, que prevê desconto para a compra do gás de cozinha para as famílias de baixa renda, deverá constar dentro do orçamento do ano que vem.

O ministro também afirmou que a abertura de um crédito extraordinário no orçamento para o pagamento de aposentados e beneficiários que foram lesados pela fraude no INSS ainda este ano não está em discussão no governo. Como ainda não há uma estimativa do tamanho real da fraude, o uso de dinheiro público para esse gim só será feito em último caso, caso o recuperado das entidades envolvidas nos descontos indevidos for insuficiente para cobrir o ressarcimento.

Depois desses comentários, o dólar fechou em alta ontem.

A equipe econômica prepara um congelamento de gastos de R$ 10 bilhões, para apresentar na semana que vem. Especialistas acreditam que o valor será insuficiente para o cumprimento da meta fiscal. Banco do Brasil tem queda no lucro Segundo relatório dos resultados do primeiro trimestre do ano, o banco teve lucro líquido ajustado de R$ 7,3 bilhões, queda de 20,7% em relação ao mesmo período do ano passado e de 23% em relação ao quarto trimestre de 2024.

Essa foi a primeira queda depois de 16 trimestres consecutivos de crescimento no lucro em comparação ao mesmo período do ano anterior. Entre os motivos para o resultado ruim, estão mudanças na contabilidade e a inadimplência do agronegócio, em que o BB lidera.

Segundo a Ativa Investimentos, o resultado foi ruim, com lucro bem abaixo do consenso.

Hoje, as ações do Banco do Brasil (BBAS3) podem sofrer. BRF e Marfrig anunciam fusão Junto com os resultados, a Marfrig e a BRF anunciaram sua fusão. A nova empresa será uma gigante global do setor de alimentos e passará a se chamar MBRF Global Foods Company. A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão e que já é controlada pela Marfig, passará a ser uma subsidiária integral da companhia, uma das maiores produtoras de carne bovina do país.

As sinergias previstas são de R$ 800 milhões.

Antes do resultado, as ações se valorizaram 4,78% com o balanço no radar. A Marfrig, que controla a BRF e também reportou resultados ontem, subiu 4,34%.

Os ADRs da BRF tiveram forte queda em NY, após a notícia de incorporação da totalidade de suas ações pela Marfrig, em uma operação que poderá consolidar uma das maiores companhias globais do setor de alimentos.

A BRF lucrou R$ 1,12 bilhão no primeiro trimestre, alta de 122,7% comparado ao mesmo período de 2024. Já a Marfrig teve lucro líquido de R$ 88 milhões, aumento de 40,3%.

As ADRs da BRF, que são recibos de ações da empresa brasileira negociados na Bolsa de Nova York, caíram ontem. Hoje, as ações na B3 devem refletir essas movimentações. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (15): Dólar: 0,83%, a R$ 5,679.

