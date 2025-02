Quarta-feira, 26/02/2025 Valdecir Galor/SMCS Geração de empregos no Brasil é destaque; veja o que movimenta o mercado hoje Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta quarta (26): Caged deve apontar recuperação no emprego

Banco Central divulga fluxo cambial estrangeiro Caged deve apontar recuperação no emprego O Ministério do Trabalho e Emprego divulga hoje, às 10h30, os dados do Caged referentes a janeiro. O ministro Luiz Marinho antecipou que mais de 100 mil novas vagas foram criadas no mês, o que reforça a recuperação do mercado de trabalho após a forte queda registrada em dezembro.

No último levantamento, dezembro fechou com um saldo negativo de 535,5 mil postos formais, o pior resultado para o mês desde o início da série histórica do Novo

Caged, em 2020. Apesar disso, o saldo de 2024 foi positivo, com 1,69 milhão de empregos criados, um crescimento de 16,5% em relação a 2023.

O resultado de janeiro pode influenciar expectativas sobre consumo e crescimento econômico para o primeiro trimestre. Banco Central divulga fluxo cambial estrangeiro Às 14h30, o Banco Central divulga os números do fluxo cambial estrangeiro, que mede a entrada e saída de dólares do Brasil. Na última atualização, o saldo foi negativo em US$ 2 bilhões, refletindo tanto saídas no canal financeiro quanto no comercial. No acumulado do ano até 14 de fevereiro, a fuga de capitais já somava US$ 9,26 bilhões.

Esse cenário tem sido impulsionado por fatores externos, como a incerteza gerada pela eleição de Donald Trump nos EUA e o impacto de suas possíveis políticas econômicas. A pressão sobre o real pode manter o dólar em patamares elevados, tendo impactos na inflação e nas decisões de política monetária do Banco Central. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (25): Dólar: -0,01%, a R$ 5,755

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (25): Dólar: -0,01%, a R$ 5,755

B3 (Ibovespa): 0,46%, aos 125.979,50 pontos.