Bom dia, investidor, Confira os destaques desta quarta (13): Lula anuncia MP de R$ 30 bi para empresas afetadas pelo tarifaço de Trump

Vendas no varejo sobem na comparação anual

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que assina hoje, no Palácio do Planalto, a MP Brasil Soberano, que cria uma linha de crédito emergencial de R$ 30 bilhões para empresas exportadoras brasileiras prejudicadas pelo recente aumento de tarifas imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O plano de contingência inclui três eixos principais: (1) linhas de financiamento para capital de giro e investimentos, com taxas subsidiadas; (2) benefícios tributários, como suspensão temporária de tributos sobre exportações; e (3) compras governamentais, priorizando produtos das empresas afetadas.

Como contrapartida, o governo pode exigir manutenção de empregos. Porém, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, haverá flexibilidade para empresas cujo impacto nas operações seja tão severo que inviabilize essa garantia.

O presidente disse ainda que o Brasil buscará solução para as tarifas na Organização Mundial do Comércio (OMC) e avaliará medidas de reciprocidade.

Paralelamente, o Planalto tentará abrir novos mercados para diversificar destinos das exportações. Lula já conversou com líderes como Xi Jinping (China), Vladimir Putin (Rússia) e Narendra Modi (Índia), e pretende ligar para França, Alemanha, Inglaterra, África do Sul e Comissão Europeia na próxima semana.

O pacote deve aliviar parte das pressões sobre ações de empresas exportadoras, especialmente do agronegócio e da indústria de transformação. Vendas no varejo sobem na comparação anual Na comparação anual, as vendas no comércio varejista brasileiro avançaram 0,3%. O acumulado no primeiro semestre registrou alta de 1,8%, e nos últimos 12 meses o ganho foi de 2,7%.

As vendas recuaram 0,1% de maio para junho, após quedas de 0,4% em maio e 0,3% em abril. Com isso, a média móvel trimestral ficou em -0,3%, segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgados hoje (13) pelo IBGE.

No varejo ampliado, que inclui veículos, motos, peças, material de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo, a queda foi mais acentuada: -2,5% em junho em relação ao mês anterior. No acumulado do ano, esse segmento cresceu apenas 0,5%.

A queda na comparação mensal ficou abaixo da mediana das projeções do mercado, que apontava crescimento de 0,8% no conceito restrito, com estimativas variando de queda de 0,7% a crescimento de 1,5%.

O segmento fechou o primeiro semestre de 2025 com alta de 1,8%. Temporada de balanços: JBS e Casas Bahia em destaque A temporada de resultados corporativos segue movimentada no Brasil. Entre os destaques de hoje estão e JBS (JBSS3) e Casas Bahia (BHIA3).

No caso da frigorífica, o mercado acompanha de perto os efeitos da instabilidade nos preços da carne e do câmbio sobre as margens da companhia.

Já a varejista vem passando por forte reestruturação, e investidores buscam sinais de melhora nas vendas e no endividamento.

Também divulgam balanços hoje: Allos, Eneva, Equatorial Energia, Hapvida, Jalles Machado, PagBank, Porto Seguro, Positivo, Raízen, SLC Agrícola, Taesa, Ultrapar e Vittia. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (12): Dólar: -1,06%, a R$ 5,386.

