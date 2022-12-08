Bom dia, investidor,
Confira os destaques desta quarta (13):
- Lula anuncia MP de R$ 30 bi para empresas afetadas pelo tarifaço de Trump
- Vendas no varejo sobem na comparação anual
- Temporada de balanços: JBS e Casas Bahia em destaque
Lula anuncia MP de R$ 30 bi para empresas afetadas pelo tarifaço de Trump
- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que assina hoje, no Palácio do Planalto, a MP Brasil Soberano, que cria uma linha de crédito emergencial de R$ 30 bilhões para empresas exportadoras brasileiras prejudicadas pelo recente aumento de tarifas imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
- O plano de contingência inclui três eixos principais: (1) linhas de financiamento para capital de giro e investimentos, com taxas subsidiadas; (2) benefícios tributários, como suspensão temporária de tributos sobre exportações; e (3) compras governamentais, priorizando produtos das empresas afetadas.
- Como contrapartida, o governo pode exigir manutenção de empregos. Porém, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, haverá flexibilidade para empresas cujo impacto nas operações seja tão severo que inviabilize essa garantia.
- O presidente disse ainda que o Brasil buscará solução para as tarifas na Organização Mundial do Comércio (OMC) e avaliará medidas de reciprocidade.
- Paralelamente, o Planalto tentará abrir novos mercados para diversificar destinos das exportações. Lula já conversou com líderes como Xi Jinping (China), Vladimir Putin (Rússia) e Narendra Modi (Índia), e pretende ligar para França, Alemanha, Inglaterra, África do Sul e Comissão Europeia na próxima semana.
- O pacote deve aliviar parte das pressões sobre ações de empresas exportadoras, especialmente do agronegócio e da indústria de transformação.
Vendas no varejo sobem na comparação anual
- Na comparação anual, as vendas no comércio varejista brasileiro avançaram 0,3%. O acumulado no primeiro semestre registrou alta de 1,8%, e nos últimos 12 meses o ganho foi de 2,7%.
- As vendas recuaram 0,1% de maio para junho, após quedas de 0,4% em maio e 0,3% em abril. Com isso, a média móvel trimestral ficou em -0,3%, segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgados hoje (13) pelo IBGE.
- No varejo ampliado, que inclui veículos, motos, peças, material de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo, a queda foi mais acentuada: -2,5% em junho em relação ao mês anterior. No acumulado do ano, esse segmento cresceu apenas 0,5%.
- A queda na comparação mensal ficou abaixo da mediana das projeções do mercado, que apontava crescimento de 0,8% no conceito restrito, com estimativas variando de queda de 0,7% a crescimento de 1,5%.
- O segmento fechou o primeiro semestre de 2025 com alta de 1,8%.
Temporada de balanços: JBS e Casas Bahia em destaque
- A temporada de resultados corporativos segue movimentada no Brasil. Entre os destaques de hoje estão e JBS (JBSS3) e Casas Bahia (BHIA3).
- No caso da frigorífica, o mercado acompanha de perto os efeitos da instabilidade nos preços da carne e do câmbio sobre as margens da companhia.
- Já a varejista vem passando por forte reestruturação, e investidores buscam sinais de melhora nas vendas e no endividamento.
- Também divulgam balanços hoje: Allos, Eneva, Equatorial Energia, Hapvida, Jalles Machado, PagBank, Porto Seguro, Positivo, Raízen, SLC Agrícola, Taesa, Ultrapar e Vittia.
Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (12):
- Dólar: -1,06%, a R$ 5,386.
- B3 (Ibovespa): 1,69%, aos 137.913,69 pontos.
Queremos ouvir você
Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br.