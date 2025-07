Quarta-feira, 16/07/2025 Amanda Perobelli/Reuters Governo dos EUA investiga Brasil, STF decide destino do IOF e mais destaques da quarta Diogo Rodriguez Bom dia, investidor! Confira os destaques desta quarta (16): Governo americano anuncia investigação do Brasil por práticas comerciais desleais

IOF: sem conciliação no STF, decisão agora fica para Alexandre de Moraes

EUA: Fed divulga hoje o Livro Bege Governo americano anuncia investigação do Brasil por práticas comerciais desleais O governo dos Estados Unidos anunciou a abertura de uma investigação contra o Brasil por supostas práticas comerciais desleais, utilizando a Seção 301 da Lei de Comércio de 1974 -- mecanismo já aplicado em disputas com China e União Europeia. A medida, conduzida pelo USTR (Escritório do Representante Comercial dos EUA), amplia as tensões comerciais entre os dois países e pode abrir caminho para novas tarifas ou barreiras comerciais contra produtos brasileiros.

A investigação cobre seis áreas principais. Entre elas, o USTR destaca restrições contra empresas de mídia social americanas, como o X (ex-Twitter), em razão de decisões judiciais no Brasil relacionadas à remoção de conteúdo político. Washington também critica a promoção estatal do Pix, que, segundo o relatório, prejudica a competitividade de empresas privadas de pagamentos como Visa e Mastercard. Outro ponto de conflito envolve regras brasileiras sobre transferência internacional de dados e responsabilização de plataformas por conteúdos de terceiros.

O ambiente institucional brasileiro também foi alvo de críticas, incluindo a reversão de condenações da Lava Jato e a falta de transparência em acordos judiciais com empresas multadas. O USTR questiona ainda a proteção à propriedade intelectual, citando a Rua 25 de Março como exemplo de comércio livre de produtos piratas, além da lentidão na concessão de patentes.

No setor agrícola, os EUA reagem à alta de tarifas sobre o etanol importado, que antes era isento e agora paga até 18% de imposto, o que derrubou as exportações americanas ao Brasil. Por fim, a acusação de omissão no combate ao desmatamento ilegal (que, segundo os EUA, atingiu 91% do total em 2024) também integra o relatório, que aponta fraudes e corrupção na cadeia produtiva da madeira e de produtos agrícolas.

A reação do mercado foi imediata: os ADRs de empresas brasileiras caíram no after hours em Nova York. A medida sinaliza um endurecimento da postura americana e enfraquece os argumentos brasileiros contra a tarifa de 50% sobre o aço, antes tratada como uma retaliação meramente política. Com fundamentos técnicos agora no centro da disputa, o desafio diplomático se torna ainda maior para o governo brasileiro. IOF: sem conciliação no STF, decisão agora fica para Alexandre de Moraes No Brasil, o impasse entre o governo federal e o Congresso Nacional em torno do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) continua sem solução e agora será decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em audiência de conciliação conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, não houve acordo entre as partes, o que transfere ao magistrado a responsabilidade por uma decisão definitiva sobre a constitucionalidade do decreto presidencial que elevou o imposto.

O ponto central do debate é se o aumento do IOF, promovido por decreto, atende à exigência constitucional de ter caráter regulatório (ou seja, com objetivo de influenciar o comportamento econômico dos agentes) ou se trata somente de uma medida arrecadatória, o que não seria permitido sem a devida tramitação legislativa.

A decisão é aguardada com expectativa por empresas, instituições financeiras e investidores, já que o IOF incide sobre operações de crédito, câmbio, seguros e investimentos, afetando diretamente o custo de capital e a dinâmica do mercado. Com o cenário fiscal ainda pressionado e a busca por receitas extras em 2025, a definição do STF pode influenciar também os rumos da política econômica do governo Lula. EUA: Fed divulga hoje o Livro Bege Nos Estados Unidos, o Federal Reserve divulga nesta tarde o chamado Livro Bege, relatório que reúne avaliações qualitativas sobre a economia do país a partir de informações coletadas pelos 12 distritos regionais do banco central.

O documento, baseado em entrevistas com empresários, analistas e líderes locais, fornece uma visão detalhada sobre as condições econômicas atuais em diferentes regiões e setores, incluindo atividade produtiva, emprego, salários, preços e confiança do consumidor.

A publicação é especialmente aguardada desta vez porque os dados recentes indicaram sinais de desaceleração moderada da economia americana, com destaque para o setor industrial e para um arrefecimento no ritmo de contratações. Alguns distritos já haviam reportado crescimento modesto ou estabilidade, enquanto outros observaram retrações leves, refletindo um cenário de transição após a fase de aperto monetário mais intenso.

O Livro Bege pode influenciar diretamente as expectativas do mercado em relação aos próximos passos da política monetária do Fed, incluindo o momento e a intensidade de possíveis cortes nos juros ao longo de 2025. Com a inflação ainda acima da meta de 2% e o mercado de trabalho dando sinais mistos, investidores estarão atentos a qualquer indício de mudança na percepção dos dirigentes do banco central sobre os riscos à atividade e à estabilidade de preços. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (15): Dólar: -0,46%, a R$ 5,558.

B3 (Ibovespa): -0,04%, aos 135.250,09 pontos.

