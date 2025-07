Terça-feira, 01/07/2025 Mateus Coutinho/UOL Governo deve ir ao STF por decreto do IOF; EUA esperam avanços em acordos comerciais Bom dia, investidor, Confira os destaques desta terça (1): Governo Lula deve acionar STF para reverter decisão sobre IOF

Secretário dos EUA prevê "enxurrada" de acordos antes do fim da trégua tarifária

EUA divulgam vagas abertas em maio

Plano Safra empresarial deve ter crédito recorde, mas menos subsidiado Governo Lula aciona STF para reverter decisão sobre IOF O governo federal deve entrar hoje com uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal) para tentar reverter a decisão do Congresso Nacional que derrubou o decreto presidencial que aumentava as alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). A medida será protocolada pela AGU (Advocacia-Geral da União).

O Executivo defende que tem prerrogativa constitucional para ajustar as alíquotas do IOF por decreto, destacando que o imposto tem caráter extrafiscal, ou seja, sua função principal é a regulação econômica, e não a arrecadação. A decisão do Congresso de barrar o aumento foi vista pelo governo como uma invasão de competência, já que, segundo o Palácio do Planalto, o Legislativo não poderia limitar esse poder do Executivo.

O impacto financeiro é relevante: o governo contava com a arrecadação extra de cerca de R$ 12 bilhões para alcançar a meta de déficit zero neste ano, prevista no arcabouço fiscal.

Além da ação do governo, o PSOL já ingressou com uma ADIN (Ação Direta de Inconstitucionalidade) sobre o mesmo tema. Secretário dos EUA prevê "enxurrada" de acordos antes do fim da trégua tarifária Nos Estados Unidos, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que espera uma "enxurrada" de acordos comerciais antes do fim da trégua das tarifas recíprocas, que termina em 9 de julho. Caso não haja avanços, as tarifas poderão voltar aos níveis elevados anunciados em abril, que variam de 11% a 50%.

O secretário indicou que os EUA podem fechar acordos com até 12 dos 18 principais parceiros comerciais até o feriado do Dia do Trabalho americano, em 1º de setembro. Ele ressaltou que a decisão de estender ou não o prazo para negociações será do presidente Donald Trump, e dependerá do comprometimento dos países envolvidos.

Entre os avanços, já há acordos com o Reino Unido e um entendimento preliminar com a China. EUA divulgam vagas abertas em maio Hoje, às 11h (horário de Brasília), será publicado o relatório JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) de maio. A expectativa é de que o número de vagas abertas se mantenha estável em 7,30 milhões.

O dado anterior, de abril, mostrou 7,4 milhões de vagas abertas, um mercado de trabalho resiliente, mas com sinais de moderação. Esse indicador é observado de perto, pois pode influenciar as próximas decisões do Federal Reserve sobre os juros. Plano Safra empresarial terá crédito recorde, mas menos subsidiado O governo federal divulga hoje o Plano Safra 2025/2026 para a agricultura empresarial, com previsão de recursos recordes, mas com crédito mais caro e menor participação de juros subsidiados. A expectativa é de que sejam disponibilizados R$ 516,2 bilhões para médios e grandes produtores. Valor representa um acréscimo de R$ 8 bilhões em relação à safra anterior.

Uma das principais novidades é o avanço das operações de mercado: até R$ 212 bilhões devem ser contratados via CPRs ( Cédulas de Produto Rural) lastreadas em LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio). O objetivo é reduzir a dependência de recursos com taxas subsidiadas pelo Tesouro.

O anúncio ocorre um dia após a divulgação do Plano Safra da Agricultura Familiar, que prevê R$ 89 bilhões em recursos, sendo R$ 78,2 bilhões para crédito rural no âmbito do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (30): Dólar: -0,91%, a R$ 5,434.

B3 (Ibovespa): 1,45%, aos 138.854,59 pontos.

