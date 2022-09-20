Bom dia, investidores, Veja quais são os destaques desta segunda-feira (15): IBC-Br de julho cai 0,5%

Super Quarta 1: Fed deve iniciar corte de juros

Super Quarta 2: Copom deve manter Selic em 15% ao ano

China: dados de agosto vêm abaixo do esperado Banco Central divulga IBC-Br de julho O Banco Central publicou hoje o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica) referente a julho, considerado a "prévia do PIB". O índice teve uma queda de 0,5% em julho, em comparação com o mês anterior. É a terceira queda seguida registrada pelo BC.

O indicador mede o nível de atividade da economia a partir de dados da indústria, comércio, serviços e agropecuária, e é amplamente acompanhado por analistas e investidores para antecipar o desempenho do PIB oficial.

Em junho, o IBC-Br recuou 0,05%, vindo abaixo das projeções e mostrando desaceleração frente a maio, quando havia caído 0,72%. Super Quarta 1: Fed deve iniciar corte de juros A reunião do Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto), marcada para terça e quarta-feira (16 e 17), deve inaugurar o ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos. A expectativa é de que o Federal Reserve reduza a taxa básica em 0,25 ponto percentual, levando o intervalo atual de 4,25%-4,50% para 4,00%-4,25%.

O movimento vem após uma sequência de dados mostrando desaceleração da atividade, moderação na inflação e um mercado de trabalho que, embora ainda forte, vem perdendo força. Relatórios recentes apontaram redução na criação de vagas e leve aumento na taxa de desemprego, o que tem dado espaço para o Fed aliviar sua política monetária.

A decisão é vista como positiva para ativos de risco. Com juros menores nos EUA, os títulos do Tesouro americano se tornam menos atrativos, o que pode impulsionar o fluxo de capital para mercados emergentes como o Brasil, favorecendo o câmbio e a Bolsa. Super Quarta 2: Copom deve manter Selic em 15% ao ano No Brasil, o Copom (Comitê de Política Monetária) também se reúne nesta Super Quarta e deve manter a taxa Selic em 15% ao ano, patamar mais alto desde 2006. A decisão deve consolidar a pausa no ciclo de alta iniciado em setembro de 2024, após sete aumentos consecutivos.

Apesar de uma atividade econômica mais moderada, o cenário ainda exige cautela. A inflação de serviços continua resistente, impulsionada por um mercado de trabalho aquecido e consumo elevado. Em paralelo, as expectativas de inflação permanecem desancoradas, o que reduz o espaço para cortes no curto prazo.

O setor de serviços, por exemplo, cresceu 2,8% em 12 meses até julho, sustentado mesmo diante de crédito mais caro e menor confiança. Esses elementos devem manter o Banco Central em posição conservadora, atento a qualquer sinal de persistência inflacionária antes de considerar um novo ciclo de flexibilização. China: dados de agosto vêm abaixo do esperado No domingo, a China divulgou indicadores de agosto que reforçam o quadro de desaceleração econômica. A produção industrial cresceu 5,2% e as vendas no varejo avançaram 3,4% na comparação anual, ambos abaixo das projeções do mercado.

A expectativa era de um avanço mais robusto, com o consenso apontando para alta de 5,7% na produção industrial e 3,8% nas vendas. O resultado mais fraco está ligado à demanda doméstica ainda tímida e às restrições impostas por Pequim para combater o excesso de capacidade em setores industriais.

O desempenho fraco da segunda maior economia do mundo preocupa o mercado, especialmente em países exportadores de commodities como o Brasil. Uma China menos dinâmica pode reduzir a demanda por produtos como minério de ferro e petróleo, impactando os preços internacionais e, por consequência, os ativos brasileiros ligados a esses setores. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta-feira (12): Dólar: -0,71%, a R$ 5,354

B3 (Ibovespa): -0,61%, aos 142.271,58 pontos Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para .