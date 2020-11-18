

Bom dia, investidor! Confira os destaques desta sexta (3): Indústria cresce 0,8% em agosto, depois de 4 meses em queda

EUA: Paralisação do governo adia payroll e aumenta incertezas sobre juros

Imposto de Renda: Senado acelera votação de isenção para salários até R$ 5 mil Indústria cresce 0,8% em agosto, depois de 4 meses em queda Depois de quatro meses sem crescimento, a produção industrial brasileira subiu 0,8% em agosto, segundo o IBGE. O dado indica uma possível retomada do setor, que acumulava queda de 1,2% desde abril.

O avanço foi disseminado: três das quatro grandes categorias econômicas cresceram, com destaque para bens de consumo duráveis. Entre os ramos industriais, 16 de 25 mostraram expansão. Ainda assim, na comparação com agosto do ano passado, houve recuo de 0,7%. No acumulado de 2025, a indústria sobe 0,9%, e em 12 meses, 1,6%. A média móvel trimestral subiu 0,3%, após duas quedas seguidas.

Apesar do alívio no mês, o setor segue pressionado por juros elevados, crédito restrito e demanda moderada. EUA: Paralisação do governo adia payroll e aumenta incertezas sobre juros Os investidores iniciam esta sexta-feira (3) atentos ao terceiro dia do shutdown nos Estados Unidos, iniciado na última quarta-feira (1º), após o presidente Donald Trump não conseguir aprovar o novo orçamento federal. A paralisação administrativa, que afeta parte dos serviços públicos e órgãos do governo, já tem impacto direto no mercado: o relatório oficial de empregos (payroll), previsto para hoje, foi suspenso.

O payroll era o indicador mais aguardado da semana, especialmente após o setor privado ter registrado um corte de 30 mil vagas em setembro, segundo o relatório ADP. Com esse dado, as apostas em um novo corte de juros pelo Federal Reserve na próxima reunião saltaram para quase 100%. A ausência do relatório oficial adiciona incerteza à condução da política monetária americana.

Além do payroll, outros indicadores econômicos também devem ser adiados, o que compromete a base de dados do Fed em um momento decisivo para as expectativas de juros em 2025. A falta de informação dificulta o diagnóstico sobre a atividade econômica e o mercado de trabalho, dois pilares essenciais para o banco central americano decidir seus próximos passos.

Nos bastidores, a avaliação entre parlamentares é de que o shutdown pode durar pelo menos mais uma semana. A expectativa é de que o Senado volte a discutir o orçamento ainda hoje, após o feriado de Yom Kippur, mas sem previsão clara de avanço. Imposto de Renda: Senado acelera votação de isenção para salários até R$ 5 mil O projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para pessoas físicas deve ser votado em regime de urgência no Senado nos próximos dias. A proposta, de autoria do governo federal, já foi aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados e agora é tratada como prioridade pela base do presidente Lula no Congresso.

O texto eleva a faixa de isenção para quem recebe até R$ 5 mil por mês e concede descontos para salários de até R$ 7.350. A medida representa um alívio relevante na carga tributária para trabalhadores de baixa e média renda e atende a uma das principais promessas de campanha de Lula.

Nos bastidores, líderes governistas trabalham para garantir que o projeto siga direto para o plenário, sem alterações, evitando que tenha que retornar à Câmara. A expectativa é que a proposta seja votada e sancionada ainda neste ano, o que permitiria que as novas regras entrem em vigor a tempo da declaração de IR de 2026.

A medida é considerada estratégica tanto do ponto de vista econômico quanto político. De um lado, aumenta o poder de compra das famílias em um cenário de juros ainda elevados e crédito restrito. De outro, se consolida como um ativo importante em um ano pré-eleitoral, ampliando o apoio popular ao governo junto à classe média. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (2): Dólar: +0,20%, a R$ 5,339

B3 (Ibovespa): -1,08%, aos 143.949,64 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br.