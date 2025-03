Terça-feira, 11/03/2025 José Paulo Lacerda/CNI Indústria no Brasil e empregos nos EUA em foco no mercado hoje Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta terça (11): IBGE divulga dados da produção industrial de janeiro

EUA: relatório JOLTS mostra estado do mercado do trabalho IBGE divulga dados da produção industrial de janeiro O IBGE divulga hoje, às 9h, os dados da produção industrial de janeiro. Em dezembro, o setor registrou queda de 0,3%, encerrando 2024 com crescimento acumulado de 3,1% em relação ao ano anterior. No entanto, as sucessivas retrações no fim do ano passado levantam dúvidas sobre a trajetória da indústria neste início de 2025.

Fatores como juros elevados e demanda enfraquecida seguem pressionando o setor. A Fiesp projeta um crescimento de 1,3% para a produção industrial neste ano, sinalizando um ritmo mais lento. O desempenho da indústria é um termômetro importante para a economia, influenciando desde o mercado de trabalho até as perspectivas de crescimento do PIB.

Investidores monitoram esses dados para avaliar possíveis impactos na política monetária do Banco Central, que pode ajustar suas decisões sobre a taxa Selic conforme a evolução da atividade econômica. EUA: relatório JOLTS mostra estado do mercado do trabalho Às 11h, o Bureau of Labor Statistics divulgará o relatório JOLTS sobre as ofertas de emprego de janeiro. No último dado, foram registradas 7,6 milhões de vagas, uma queda de 556 mil em relação ao mês anterior e o menor número em 14 meses.

A desaceleração na demanda por trabalhadores pode reforçar a visão de que o Federal Reserve tem espaço para flexibilizar sua política monetária ao longo do ano. O mercado já aposta em cortes de juros nos próximos meses, e sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho podem acelerar esse processo.

Além disso, dados como o payroll, que será divulgado na sexta-feira, ajudarão a consolidar essa visão sobre o ritmo da economia americana. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (10): Dólar: 1,06%, a R$ 5,851

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (10):

Dólar: 1,06%, a R$ 5,851

B3 (Ibovespa): -0,41%, aos 124.519,38 pontos.