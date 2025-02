Terça-feira, 18/02/2025 EUA: setor industrial pode mostrar sinais de recuperação Marcelo Justo/Folhapress Indústria nos EUA e guerra na Ucrânia; o que movimenta mercados hoje Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta terça (18): Setor industrial dos EUA pode mostrar sinais de recuperação

Guerra na Ucrânia: reunião entre EUA e Rússia movimenta mercados Setor industrial dos EUA pode mostrar sinais de recuperação O Federal Reserve de Nova York divulga hoje o Índice Empire State de Atividade Industrial de fevereiro, um dos primeiros indicadores regionais do mês sobre a economia americana.

Na última leitura, o índice caiu para -12,6 pontos, sinalizando uma contração forte na manufatura. Para este mês, as projeções variam: a previsão de consenso aponta para -1,1 pontos, enquanto outra estimativa sugere 2 pontos.

Se confirmado um número positivo, pode indicar uma leve recuperação da indústria, afastando parte das preocupações sobre o setor.

No entanto, qualquer leitura abaixo de zero ainda aponta para dificuldades no segmento manufatureiro. O resultado pode impactar as expectativas para a política monetária do Federal Reserve, que monitora de perto a atividade econômica antes de definir os próximos passos para os juros. Guerra na Ucrânia: reunião entre EUA e Rússia movimenta mercados Autoridades americanas e russas se reúnem hoje em Riade, na Arábia Saudita, para o que pode ser a negociação mais relevante até agora sobre o fim da guerra na Ucrânia.

A ausência de representantes da Ucrânia e da União Europeia no encontro levanta dúvidas sobre o real impacto dessas discussões.

O mercado monitora de perto o desenrolar das conversas, pois uma sinalização de acordo poderia reduzir os riscos geopolíticos e influenciar setores como energia e defesa.

Nos mercados europeus, o índice Stoxx 600 abriu em leve queda de 0,1%, refletindo a cautela dos investidores com as incertezas geopolíticas.

Enquanto isso, ações de defesa seguem em alta, com destaque para a polonesa Lubawa (+9,3%) e a alemã Renk Group (+7,4%). Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (17): Dólar: 0,29%, a 5,712

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (17): Dólar: 0,29%, a 5,712

B3 (Ibovespa): 0,26%, aos 128.552,13 pontos.