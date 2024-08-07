Bom dia, investidor, Confira os destaques desta quarta (3): Produção industrial recua pelo quarto mês seguido, mostra IBGE

Trump leva batalha tarifária à Suprema Corte e acende alerta fiscal nos EUA

STF continua julgamento de Bolsonaro e mercado local opera sob tensão

Livro Bege e dados do mercado de trabalho nos EUA definem apostas para o Fed Produção industrial recua pelo quarto mês seguido, mostra IBGE O setor industrial brasileiro registrou queda de 0,2% em julho, na comparação com junho, marcando o quarto mês consecutivo sem crescimento, segundo dados da PIM (Pesquisa Industrial Mensal) divulgados nesta quarta-feira (3) pelo IBGE. Desde abril, a indústria acumula retração de 1,5%, refletindo um cenário de desaceleração da atividade produtiva em meio a juros ainda elevados e crédito restrito.

Na comparação com julho de 2024, houve alta de 0,2%. No acumulado de 2025 até julho, o crescimento é de 1,1%, enquanto a taxa em 12 meses é de 1,9%. Já a média móvel trimestral recuou 0,3%, mantendo a tendência negativa observada desde o trimestre anterior (-0,4% em junho).

Segundo o IBGE, a retração é causada pela política monetária mais restritiva, que encarece o crédito, aumenta a inadimplência e impacta o consumo e os investimentos. Trump leva batalha tarifária à Suprema Corte e acende alerta fiscal nos EUA O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou recurso à Suprema Corte após decisão de um tribunal federal considerar ilegais a maior parte das tarifas comerciais implementadas durante seu segundo mandato. A medida elevou a aversão ao risco nos mercados globais, com impactos diretos sobre o dólar, os juros e o apetite por ativos emergentes.

A decisão judicial, proferida no fim de agosto, apontou que as tarifas, aplicadas a produtos de países como Brasil, China, México e Canadá, violam regras comerciais internacionais. O tribunal determinou que as taxas podem ser mantidas até o dia 14 de outubro, prazo para que a Suprema Corte analise o recurso. Setores estratégicos, como aço e alumínio, ficaram de fora da decisão inicial e seguem protegidos pelas tarifas.

O governo Trump argumenta que a suspensão comprometeria o equilíbrio fiscal dos EUA. Em 2025, as tarifas geraram mais de US$ 100 bilhões em receita, representando cerca de 5% do total arrecadado, ante apenas 2% antes da adoção das medidas. O secretário do Tesouro estima que esse número possa chegar a US$ 166 bilhões no ano.

Para os mercados, o episódio aumenta a percepção de risco fiscal nos EUA, em um momento em que o Federal Reserve pode estar prestes a cortar juros. Investidores acompanham de perto os desdobramentos jurídicos e seus possíveis reflexos sobre a economia global. STF continua julgamento de Bolsonaro No Brasil, os investidores acompanham com cautela a retomada do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF (Supremo Tribunal Federal), marcado para as 9h desta quarta-feira. Bolsonaro e outros sete réus, incluindo ex-ministros e militares da cúpula, são acusados de tentativa de golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022.

A expectativa se volta para a defesa de Bolsonaro, que terá a chance de se manifestar formalmente. Nos bastidores, já se discute a possibilidade de sanções dos EUA caso Bolsonaro seja condenado. Estão sobre a mesa tarifas adicionais de até 50% sobre exportações brasileiras e até a aplicação da Lei Magnitsky, que permite a adoção de medidas contra autoridades estrangeiras acusadas de corrupção ou violações de direitos humanos. Livro Bege e dados do mercado de trabalho nos EUA definem apostas para o Fed A agenda americana traz hoje dois eventos que podem influenciar diretamente as expectativas de política monetária: às 15h (horário de Brasília): o Federal Reserve divulga o Livro Bege, relatório que reúne percepções qualitativas sobre a economia em cada um dos 12 distritos do banco central. O documento serve como um termômetro dos setores de emprego, consumo, indústria e serviços, oferecendo uma visão detalhada da "economia real" dos EUA.

Também hoje serão publicados os dados do JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey), relatório que acompanha a dinâmica do mercado de trabalho americano com base em mais de 16 mil empresas. Ele mede o número de vagas abertas, admissões e demissões -- um dos principais indicadores de "estresse" ou equilíbrio no mercado de trabalho.

Esses dados vêm em um momento decisivo: o payroll de agosto será divulgado na sexta-feira e é visto como peça-chave para definir os próximos passos do Fed. O mercado já precifica 87% de chance de corte de 0,25 ponto percentual nos juros na próxima reunião, mas tudo dependerá da combinação de sinais sobre atividade e emprego. Caso os dados de hoje e de sexta-feira indiquem desaceleração mais clara, a queda nos juros pode se tornar inevitável. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (2): Dólar: +0,65%, a R$ 5,474.

B3 (Ibovespa): -0,67%, aos 140.335,16 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br.