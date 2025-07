Sexta-feira, 25/07/2025 O principal fator por trás da alta da prévia da inflação foi o novo aumento nas tarifas de energia elétrica Getty Images/iStock Inflação acelera, Alckmin conversa com EUA, e Trump dá trégua ao Fed; o que movimenta os mercados Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Confira os destaques desta sexta (25): Prévia da inflação acelera em julho e pressiona meta do Banco Central

'Tarifaço': Alckmin afirma ter conversado com secretário de comércio dos EUA

Trump recua e diz não ser "necessário" demitir presidente do Fed Prévia da inflação acelera em julho e pressiona meta do Banco Central O IPCA-15, considerado a prévia da inflação oficial do país, subiu 0,33% em julho, após alta de 0,26% em junho, segundo o IBGE. A aceleração interrompe uma sequência de três meses de desaceleração e marca o maior avanço para o mês desde 2021.

O principal fator por trás da alta foi o novo aumento nas tarifas de energia elétrica, que compensou a segunda queda seguida nos preços dos alimentos. A prévia ficou acima da taxa registrada em julho do ano passado (0,3%) e sinaliza que o controle inflacionário segue desafiador.

No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA-15 registra avanço de 5,3%, acima da margem de tolerância de 4,5% da meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional (meta de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo). 'Tarifaço': Alckmin afirma ter conversado com secretário de comércio dos EUA O vice-presidente Geraldo Alckmin revelou ontem (24) uma conversa ocorrida no sábado (19) com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, numa tentativa de reverter a tarifa de 50% que entrará em vigor em 1º de agosto sobre produtos brasileiros. A medida, imposta pelo governo Trump, gerou preocupação entre empresários e investidores por seus potenciais impactos nas exportações e na inflação bilateral.

Segundo Alckmin, o diálogo foi "longo e importante", com foco em construir uma saída negociada e pragmática. Entre os pontos discutidos, destacam-se os riscos de um cenário de "perde-perde", como alta de preços nos EUA e queda nas exportações brasileiras, a possibilidade de fortalecer a integração produtiva entre os países e aumentar investimentos recíprocos e a inclusão de temas como bitributação e acordos estruturantes em uma futura agenda bilateral.

Alckmin reiterou que a orientação do presidente Lula é evitar politização e buscar soluções baseadas em argumentos econômicos. O vice-presidente ainda afirmou que manterá a imprensa atualizada com entrevistas frequentes e anunciou que uma comitiva de senadores viajará a Washington nos próximos dias para reforçar os pedidos de diálogo direto com o Congresso e com o governo norte-americano. Trump recua e diz não ser "necessário" demitir presidente do Fed Após meses de críticas públicas e especulações, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que não pretende demitir Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, "pelo menos por enquanto". A fala ocorreu após uma visita inédita de Trump à sede do Fed, gesto simbólico que sinaliza disposição ao diálogo, apesar das divergências.

Trump vinha demonstrando forte insatisfação com a condução da política monetária, especialmente com a manutenção dos juros em patamar elevado. O mandatário também reclamou dos custos de reformas nas instalações do Fed, criticando a gestão de Powell em aspectos administrativos.

A decisão de não promover mudanças abruptas na liderança do banco central foi bem recebida pelos mercados financeiros, que temiam uma nova rodada de incertezas e instabilidade institucional. Segundo Trump: "Fazer isso [demitir Powell] é um grande passo, e eu simplesmente não acho necessário. E acredito que ele fará a coisa certa."

A fala reduz o risco de ruptura institucional e reforça o entendimento de que a Casa Branca, apesar da pressão política, buscará influenciar o Fed por vias indiretas, sem provocar abalos na credibilidade da autoridade monetária. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (24): Dólar: -0,05%, a R$ 5,520.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (24):

Dólar: -0,05%, a R$ 5,520.

B3 (Ibovespa): -1,15%, aos 133.807,59 pontos.