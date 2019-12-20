Patrocínio Quarta-feira, 10/09/2025 Preços ao consumidor caem em agosto Adriano Machado//Bloomberg Inflação cai em agosto, STF avança na condenação de Bolsonaro; os destaques da quarta Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Confira os destaques desta quarta (10): STF avança na condenação de Bolsonaro; Casa Branca endurece tom

Inflação: IPCA de agosto tem queda de 0,11%, diz IBGE STF avança na condenação de Bolsonaro; Casa Branca endurece tom O STF (Supremo Tribunal Federal) retoma hoje o julgamento que pode levar à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por envolvimento na tentativa de golpe de Estado. Após o voto do relator Alexandre de Moraes, são aguardados os posicionamentos de Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, que podem formar maioria para condenar Bolsonaro e seus aliados, com penas que podem ultrapassar 30 anos de prisão.

O clima político ganhou contornos internacionais após declarações da Casa Branca. A porta-voz Karoline Leavitt reafirmou que a administração Trump considera a defesa da liberdade de expressão uma prioridade global. Embora tenha descartado novas medidas contra o Brasil por ora, Leavitt ressaltou que Trump não hesitaria em usar "poder econômico e militar" para proteger direitos civis em outros países.

O governo brasileiro reagiu, por meio do Itamaraty, condenando qualquer ameaça externa e defendendo a legitimidade das instituições nacionais.

O cenário agrava a incerteza institucional e pode aumentar a volatilidade nos mercados, especialmente se houver risco de novas sanções comerciais. Inflação: IPCA de agosto tem queda de 0,11%, diz IBGE O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) registrou deflação de 0,11% em agosto, ficando 0,37 ponto percentual abaixo da taxa de 0,26% de julho. Este foi o primeiro resultado negativo desde agosto de 2024 (-0,02%) e a maior queda desde setembro de 2022 (-0,29%).

No ano, o IPCA acumula alta de 3,15% e, nos últimos 12 meses, a inflação ficou em 5,13%, abaixo dos 5,23% registrados no período anterior.

A maior variação negativa veio do grupo Habitação (-0,90% e -0,14 p.p.), puxado pela queda na energia elétrica residencial (-4,21%), que sozinha impactou o índice em -0,17 ponto percentual. Também registraram queda os grupos Alimentação e bebidas (-0,46%) e Transportes (-0,27%).

A estimativa mediana do mercado era de uma queda de 0,16%, com projeções variando entre -0,27% e -0,07%. O dado reforça a percepção de desaceleração inflacionária, o que pode influenciar as próximas decisões do Banco Central sobre a taxa Selic. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (9): Dólar: +0,35%, a R$ 5,436.

