Terça-feira, 11/02/2025 Preço dos alimentos impulsiona a inflação iStock Inflação de janeiro e tarifas sobre o aço são os destaques desta terça Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta terça (11): Inflação de janeiro: IBGE divulga dados do IPCA

Mercado de commodities: estoques de petróleo nos EUA

EUA impõem tarifas sobre aço e alumínio Inflação de janeiro: IBGE divulga dados do IPCA Hoje, às 9h, o IBGE divulga o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). A prévia da inflação (IPCA-15) apontou uma alta de 0,11%, impulsionada pelo aumento nos preços de alimentos, como tomate (+17,12%) e café moído (+7,07%).

O dado de inflação de janeiro será um termômetro importante para a política monetária do Banco Central. Em dezembro, o IPCA avançou 0,52%, levando a inflação acumulada em 12 meses para 4,83%, acima da meta oficial. O governo já estuda medidas para conter a alta dos preços, incluindo possíveis reduções de alíquotas de importação. Mercado de commodities: estoques de petróleo nos EUA O API divulga hoje os números dos estoques de petróleo nos EUA. Na última semana, houve um aumento de 5 milhões de barris, o que pressionou os preços da commodity.

Se o relatório indicar nova alta nos estoques, o petróleo pode perder força, impactando empresas do setor e o câmbio global. EUA impõem tarifas sobre aço e alumínio Na noite de ontem (10), o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a imposição de tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio, impactando diretamente o Brasil, um dos maiores fornecedores desses produtos para o país. Para o setor siderúrgico, isso significa que as empresas brasileiras podem ter que buscar novos mercados para escoar sua produção. No câmbio, caso o Brasil não consiga redirecionar suas exportações, a balança comercial pode ser afetada, pressionando o real frente ao dólar. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (10): Dólar: -0,12%, a 5,785.

B3 (Ibovespa): -0,65%, aos 125.571,81. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br. Publicidade Compartilhar essa edição