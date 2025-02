O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Roberto Schmidt/AFP Inflação no Brasil, nos EUA Trump promete taxar o aço; os destaques da semana Bom dia, investidor, Veja os destaques desta segunda (10): Trump ameaça impor tarifas sobre o aço O mercado financeiro começa a semana em clima de apreensão com a possível imposição de novas barreiras comerciais pelos Estados Unidos. O ex-presidente Donald Trump afirmou que pretende anunciar ainda hoje uma tarifa de 25% sobre as importações de aço e alumínio, medida que pode afetar exportadores brasileiros e de outros países.

Trump também declarou, em entrevista, que planeja apresentar entre terça e quarta-feira um pacote de tarifas recíprocas, que seriam implementadas rapidamente. A perspectiva de políticas mais protecionistas aumenta a incerteza nos mercados globais, com potencial impacto sobre setores da indústria e do comércio exterior. Temporada de Balanços: BTG Pactual e TIM Hoje, ambas as empresas divulgam seus resultados financeiros, trazendo novos dados sobre seus desempenhos no último trimestre.

O BTG Pactual alcançou um lucro líquido histórico no terceiro trimestre de 2024; as expectativas do mercado para os resultados de hoje são positivas.

A TIM deve distribuir dividendos. O BTG Pactual revisou para cima o preço-alvo das ações da TIM, ajustando de R$ 20 para R$ 22 em 2025 e mantendo a recomendação de compra. A expectativa é de que a operadora distribua dividendos, correspondendo a cerca de 16% a 18% de seu valor de mercado ao longo dos próximos 15 meses. IBGE divulga IPCA de janeiro Amanhã (11), o IBGE publica os dados do principal indicador de inflação do país, que pode influenciar as expectativas sobre os próximos passos da política monetária.

Em dezembro, o IPCA subiu 0,52%, acumulando alta de 4,83% em 12 meses, acima da meta do Banco Central. Desempenho do setor de serviços de janeiro Na quarta, o IBGE divulga os dados relativos ao desempenho do setor de serviços em janeiro.

O setor de serviços, responsável por grande parte do PIB brasileiro, teve uma retração de 0,9% no último dado divulgado, mas manteve crescimento de 2,9% no acumulado anual. Inflação nos EUA em janeiro Ainda na quarta, às 10h30, o Bureau of Labor Statistics publica as informações da inflação ao consumidor de janeiro dos EUA, que será monitorada de perto pelos mercados.

Em dezembro, o índice subiu 0,4% no mês e acumulou 2,9% em 12 meses, sinalizando uma inflação ainda moderada. Vendas no varejo no Brasil Quinta-feira (13), às 9h, teremos as vendas no varejo de dezembro, mais um dado divulgado pelo IBGE.

O desempenho do comércio será anunciado com expectativa de impacto no consumo. Em novembro, as vendas caíram 0,4% no mês, mas tiveram alta anual de 4,7%. Dados de atividade econômica nos EUA são destaque na sexta Por fim, na sexta-feira, teremos dois dados importantes dos EUA.

Às 10h30 saem vendas no varejo de janeiro, publicadas pelo U.S. Census Bureau.

O indicador mostrará o ritmo do consumo nos EUA, um dos principais motores da economia global. Em dezembro, as vendas cresceram 0,4% no mês e 3,9% no ano.

Já às 11h15, o Federal Reserve divulga a Produção industrial de janeiro. O último dado apontou crescimento mensal de 0,9% e alta anual de 0,55%. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (7): Dólar: 0,48%, a R$ 5,79268.

B3 (Ibovespa): 0,95%, a 124.619,40 pontos.