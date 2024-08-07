Bom dia, investidor, Confira os destaques desta semana: Relatório fiscal deve confirmar estabilidade no Orçamento

PCE dos EUA: termômetro decisivo para o Fed Relatório fiscal deve confirmar estabilidade no Orçamento A equipe econômica divulga nesta segunda (22) o 4º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, e a expectativa é de que o documento confirme a manutenção do bloqueio orçamentário em R$ 10,7 bilhões, valor já adotado desde julho. O mercado não prevê novos contingenciamentos, refletindo o bom desempenho da arrecadação federal no acumulado do ano.

Com a receita líquida superando projeções, o governo conseguiu preservar os ministérios de novos cortes e até liberar parte dos recursos que estavam retidos. A mediana das projeções indica que o déficit primário em 2025 deve recuar para 0,15% do PIB, o equivalente a R$ 69,9 bilhões, uma melhora em relação aos R$ 72,1 bilhões estimados em julho. Ata do Copom deve reforçar cautela do Banco Central Amanhã (23), o Banco Central divulgará a ata da reunião mais recente do Copom (Comitê de Política Monetária), na qual a taxa Selic foi mantida em 15% ao ano, patamar considerado elevado, mas necessário para conter pressões inflacionárias num ambiente de incerteza global.

O mercado espera que o documento traga detalhes sobre os fatores que sustentaram a decisão e indique se há espaço para cortes em 2026. A avaliação predominante entre analistas é de que a Selic permanecerá nesse nível ao menos até o início do próximo ano, dado que as projeções do boletim Focus apontam inflação de 4,8% para 2025 e 4,3% para 2026, ambas acima da meta de 3%.

O Copom justificou a decisão com base em riscos externos, como tensões geopolíticas e incertezas sobre a política monetária dos EUA, e em um cenário interno que combina crescimento moderado, resiliência do mercado de trabalho e inflação persistente. A ata deve esclarecer como o BC pretende ancorar as expectativas e conduzir o IPCA de volta à meta no médio prazo. IPCA-15 pode redefinir apostas do Copom O IBGE divulga às 9h da quinta (25) o IPCA-15 de setembro. A prévia da inflação ganhou ainda mais importância após o IPCA cheio de agosto ter surpreendido com queda de 0,14%, influenciado por tarifas de energia e alimentos em baixa.

A expectativa agora é de leve alta, com pressão nos alimentos e certo alívio nos combustíveis. O mercado vai acompanhar de perto o índice, que deve ficar entre 0,3% e 0,4%, segundo estimativas.

Uma leitura acima do esperado pode enfraquecer a tese de continuidade nos cortes da Selic, enquanto um dado mais benigno deve fortalecer o cenário de redução dos juros nas próximas reuniões do Copom. PIB dos EUA dá pistas sobre possível crescimento da economia No mesmo dia, às 9h30, sai o PIB dos Estados Unidos referente ao segundo trimestre. A expectativa é de crescimento de 3,3%, revertendo a queda de 0,5% observada no primeiro trimestre de 2025. Esse avanço seria sustentado por maior dinamismo no consumo das famílias e no setor de serviços.

Um dado acima do consenso reforça o cenário de "aterrissagem suave" da economia americana, o que pode levar o mercado a reavaliar cortes de juros no curto prazo. Por outro lado, uma surpresa negativa tende a reaquecer apostas por uma postura mais cautelosa do Federal Reserve. Transações correntes e IED testam confiança no Brasil Já na sexta (26), às 8h30, o Banco Central apresenta as Estatísticas do Setor Externo, incluindo o saldo de transações correntes e o IED ( Investimento Estrangeiro Direto). Na última divulgação, o Brasil teve déficit em transações correntes de US$ 7,07 bilhões e um robusto ingresso de IED de US$ 8,32 bilhões.

Investimento Estrangeiro Direto). Na última divulgação, o Brasil teve déficit em transações correntes de US$ 7,07 bilhões e um robusto ingresso de IED de US$ 8,32 bilhões. O mercado avaliará se o padrão se repete: déficits elevados nas contas externas são malvistos por investidores, mas podem ser parcialmente compensados por entradas expressivas de capital produtivo. A leitura do dado pode reforçar ou suavizar pressões sobre o real e os juros de longo prazo. PCE dos EUA: termômetro decisivo para o Fed Um pouco mais tarde, na sexta, às 9h30, será divulgado o PCE ( Índice de Preços das Despesas com Consumo Pessoal), principal métrica de inflação acompanhada pelo Federal Reserve. O núcleo do índice, que exclui alimentos e energia, subiu 0,3% em julho e acumula 2,9% em 12 meses.

Índice de Preços das Despesas com Consumo Pessoal), principal métrica de inflação acompanhada pelo Federal Reserve. O núcleo do índice, que exclui alimentos e energia, subiu 0,3% em julho e acumula 2,9% em 12 meses. Se o núcleo de agosto ultrapassar 3%, crescem as chances de manutenção de juros elevados por mais tempo. Já uma leitura abaixo disso tende a reforçar a expectativa de cortes graduais a partir do fim de 2025. Esse dado é crucial para os preços dos ativos globais, especialmente o dólar e os juros dos Treasuries. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (19) Dólar: +0,03%, a R$ 5,320

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (19) Dólar: +0,03%, a R$ 5,320

B3 (Ibovespa): +0,25%, aos 145.865,11 pontos.