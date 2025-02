Sexta-feira, 28/02/2025 Getty Images Inflação e balança comercial dos EUA no radar dos mercados hoje Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta sexta (28): Governo dos EUA divulga índice de inflação de janeiro

Déficit comercial dos EUA em patamar elevado Governo dos EUA divulga índice de inflação de janeiro O Departamento de Comércio dos EUA divulga hoje, às 10h30, o PCE (Índice de Preços para Gastos com Consumo Pessoal) de janeiro, principal medida de inflação acompanhada pelo Federal Reserve.

A expectativa do mercado é que o índice tenha subido 0,3% na comparação mensal, repetindo o ritmo de dezembro. No acumulado de 12 meses, a previsão é de uma leve desaceleração, de 2,6% para 2,5%. Já o núcleo do PCE, que exclui alimentos e energia, deve avançar 0,3% no mês e 2,6% no ano.

O resultado pode influenciar as expectativas sobre os próximos passos da política monetária americana. Déficit comercial dos EUA em patamar elevado Também às 10h30, o BEA (Bureau of Economic Analysis) divulga a balança comercial de bens de janeiro.

O déficit comercial fechou dezembro em um nível recorde de US$ 122,1 bilhões, bem acima das previsões de US$ 105,4 bilhões.

O alto déficit reflete a resiliência da demanda doméstica e pode ser um fator de preocupação para a economia americana, especialmente em um cenário de juros elevados. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (27): Dólar: 0,45%, a R$ 5,829

