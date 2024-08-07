Bom dia, investidor! Confira os destaques desta sexta (26): Índice de gastos pessoais nos EUA deve confirmar pressão inflacionária

Indicadores de confiança ajudam a calibrar o cenário nos EUA

Trump anuncia tarifas sobre medicamentos e caminhões PCE de agosto nos EUA deve confirmar pressão inflacionária O indicador favorito do Federal Reserve para medir a inflação, o PCE (Índice de Despesas com Consumo Pessoal), será divulgado hoje às 9h30 e pode ser decisivo para a política monetária americana.

O mercado projeta alta anual de 2,7% para o índice cheio, contra 2,6% em julho. Já o núcleo, que exclui energia e alimentos, deve repetir os 2,9% do mês anterior. Em termos mensais, a expectativa é de uma variação entre 0,2% e 0,3%, refletindo estabilidade no ritmo inflacionário.

Esses números ganham ainda mais peso após a revisão do PIB do 2º trimestre, divulgada ontem, mostrar aceleração do PCE para 2,1% ao ano. O núcleo também foi revisado para cima, de 2,5% para 2,6%.

Com a economia americana demonstrando resiliência, o PIB cresceu 3,8% no 2º tri, acima da projeção de 3,3%, crescem as dúvidas sobre a continuidade dos cortes de juros em 2025. A possibilidade de duas reduções adicionais neste ano, antes majoritária, caiu para cerca de 60%. Esse percentual pode recuar ainda mais, afastando a chance de um corte já na reunião de outubro. Indicadores de confiança ajudam a calibrar o cenário nos EUA Além do PCE, saem hoje às 11h dois termômetros importantes sobre o humor dos consumidores americanos:

O índice de confiança do consumidor de setembro, que mede a disposição das famílias para gastar;

A leitura final do índice de sentimento da Universidade de Michigan, que trará projeções de inflação para 1 e 5 anos.

Esses dados são relevantes, já que o consumo das famílias representa cerca de 70% do PIB dos EUA. Qualquer sinal de desaquecimento pode reacender apostas em cortes mais agressivos de juros. Trump anuncia tarifas sobre medicamentos e caminhões O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas tarifas de importação que variam de 25% a 100%, com foco em setores estratégicos. Os medicamentos de marca ou patenteados serão taxados em 100%, salvo quando produzidos por empresas que estejam construindo fábricas em solo americano. Caminhões pesados importados terão tarifa de 25%, medida voltada à proteção de fabricantes locais como Peterbilt, Freightliner, Kenworth e Mack Trucks.

Já gabinetes, pias e móveis de banheiro serão taxados em 50%, enquanto os móveis estofados enfrentarão uma tarifa de 30%.

Trump justificou as medidas como uma defesa contra o que chamou de "invasão" de produtos estrangeiros, citando preocupações com a segurança nacional, proteção de empregos domésticos e incentivo à produção local. A decisão pode intensificar as tensões comerciais e elevar a pressão sobre os preços internos, ponto de atenção também para o Federal Reserve. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (25): Dólar: +0,69%, a R$ 5,363

B3 (Ibovespa): -0,81%, aos 145.306,23 pontos.