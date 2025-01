Quinta-feira, 30/01/2025 Caged: Governo divulga evolução do emprego formal Amanda Perobelli/Reuters Inflação e emprego no Brasil; PIB dos EUA: o mercado nesta quinta-feira Diogo Rodriguez Bom dia, investidores, Veja os destaques desta quinta (30): Caged divulga criação de empregos em dezembro

FGV anuncia resultado do IGP-M de janeiro

PIB dos EUA pode mostrar desaceleração no 4º trimestre Caged divulga criação de empregos em dezembro O Ministério do Trabalho divulga hoje o índice de evolução do emprego formal de dezembro. Em novembro, foram criadas 106,63 mil vagas no país, com destaque para os setores de comércio e serviços.

No acumulado de janeiro a novembro, o Brasil gerou mais de 2,2 milhões de empregos com carteira assinada. PIB dos EUA pode mostrar desaceleração no 4º trimestre Nos Estados Unidos, o BEA (Departamento de Análises Econômicas) divulgará a primeira estimativa do PIB do quarto trimestre de 2024.

O consenso do mercado aponta para uma taxa de crescimento anualizada de 2,8%, abaixo dos 3,1% registrados no terceiro trimestre.

Apesar do recuo, a economia americana segue resiliente, impulsionada pelo consumo das famílias e pelo mercado de trabalho aquecido. FGV anuncia resultado do IGP-M de janeiro A FGV divulga hoje o IGP-M de janeiro. No mês anterior, o índice registrou alta de 0,94%, encerrando 2024 com uma inflação acumulada de 6,54%.

Commodities, preços administrados e mão de obra influenciaram os resultados dos índices componentes do IGP-M de dezembro.

Como o índice é amplamente utilizado no reajuste de contratos de aluguel, seu comportamento pode ter impactos diretos sobre o custo de vida e a dinâmica da inflação. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (28): Dólar: -0,06%, a R$ 5,866.

B3 (Ibovespa): -0,5%, a 123.432,12 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br.