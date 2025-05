Sexta-feira, 09/05/2025 iStock/ipopba Inflação no Brasil, balanços e tarifas dos EUA; veja os destaques da sexta Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta sexta (9): Inflação: IBGE divulga IPCA de abril

Trump mantém tarifas e sinaliza abertura com a China Inflação: IBGE divulga IPCA de abril Hoje, 9 de maio, o mercado brasileiro volta suas atenções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril, que será divulgado pelo IBGE às 9h. O indicador, principal referência da inflação no Brasil, é fundamental para as decisões de política monetária e definição de expectativas econômicas.

Em março, o IPCA acumulado em 12 meses chegou a 5,48%, acima do teto da meta do Banco Central (3%, com margem de 1,5 ponto percentual), mantendo a pressão por um ajuste nas taxas de juros.

A prévia de abril (IPCA-15) ficou em 0,43%, elevando o acumulado para 5,49% em 12 meses, puxado principalmente por alimentação e bebidas. O mercado espera desaceleração em relação ao mês anterior, mas ainda com inflação acima do ideal, o que pode exigir respostas mais firmes do Banco Central para ancorar as expectativas. Temporada de balanços: Braskem e Porto são destaques Além do IPCA, o dia também traz novidades do mundo corporativo, com a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 de algumas grandes empresas brasileiras. A Braskem (BRKM5) apresentará seus números após o fechamento dos mercados, em um cenário desafiador para a indústria petroquímica global, marcada por baixa demanda e margens pressionadas.

Já a Porto (PSSA3) divulgou seus resultados antes da abertura dos mercados, com expectativa de lucro líquido de R$ 732 milhões, alta de 3% em relação ao trimestre anterior e 12,4% na comparação anual, sustentando um robusto retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 20,7%. A empresa enfrenta desafios sazonais, como maior sinistralidade, mas deve ser beneficiada pela Selic elevada, que impulsiona o resultado financeiro.

Outras companhias, como CVC (CVCB3), Fertilizantes Heringer (FHER3) e Banco ABC Brasil (ABCB4), também divulgarão seus números hoje, oferecendo uma visão mais ampla do ritmo da economia brasileira. Trump mantém tarifas e sinaliza abertura com a China Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump confirmou ontem que manterá a tarifa básica de 10% sobre a maioria dos produtos importados, mesmo após o novo acordo comercial com o Reino Unido. Segundo Trump, essa tarifa é necessária para corrigir práticas comerciais desleais.

No entanto, Trump também sugeriu que as tarifas sobre importações chinesas, atualmente em 145%, podem ser reduzidas pela metade, dependendo do progresso das negociações bilaterais. Representantes dos dois países devem se reunir na Suíça nos próximos dias para discutir possíveis ajustes, o que pode gerar impacto nos mercados globais. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (8): Dólar: -1,47%, a R$ 5,661.

B3 (Ibovespa): 2,12%, aos 136.231,91 pontos.