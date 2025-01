Sexta-feira, 24/01/2025 IPCA-15 vai mostrar como começou a inflação no ano de 2025 BRUNO ROCHA/ESTADÃO CONTEÚDO Inflação no Brasil e atividade econômica dos EUA no radar do mercado Diogo Rodriguez Bom dia, investidores, Veja os destaques desta sexta (24): Brasil: IPCA-15 de janeiro será divulgado hoje

EUA: PMI mostra o ritmo da atividade econômica Brasil: IPCA-15 de janeiro será divulgado hoje O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgará às 8h o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15), considerado uma prévia da inflação oficial do Brasil. O mercado espera um número menor em relação aos meses anteriores, reforçando a perspectiva de desaceleração inflacionária.

Para contextualizar o dado que será divulgado hoje, em novembro de 2024, o IPCA-15 foi de 0,62%, enquanto em dezembro registrou 0,34%. No acumulado de 12 meses até dezembro, o índice atingiu 4,71%.

Se a inflação continuar desacelerando, isso pode fortalecer apostas de cortes mais agressivos na taxa Selic ao longo de 2025. No entanto, pressões em itens como alimentos e energia ainda são monitoradas de perto. EUA: PMI mostra o ritmo da atividade econômica Às 11h45, serão divulgados os dados preliminares do Índice de Gerentes de Compras (PMI) nos Estados Unidos. O indicador abrange os setores industrial, de serviços e a atividade econômica como um todo.

No último dado disponível, referente a dezembro de 2024, o PMI Composto dos EUA atingiu 55,4 pontos, o maior nível em 33 meses, indicando um crescimento robusto. Além disso, as expectativas empresariais atingiram o maior patamar em dois anos e meio.

Se os números de janeiro continuarem mostrando expansão, o Federal Reserve pode manter sua política monetária mais rígida por mais tempo, o que impactaria as apostas sobre cortes nos juros americanos. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (23): Dólar: -0,34%, a R$ 5,926.

