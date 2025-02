Terça-feira, 25/02/2025 IPCA-15: alta dos combustíveis deve pressionar inflação Getty Images/iStockphoto Inflação no Brasil e Confiança do Consumidor nos EUA são os assuntos do dia Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta terça (25): IBGE divulga IPCA-15 de fevereiro: prévia da inflação deve acelerar

Temporada de balanços: Vivo e Raia Drogasil divulgam resultados hoje IBGE divulga IPCA-15 de fevereiro: prévia da inflação deve acelerar Às 9h, o IBGE divulgará o IPCA-15 de fevereiro, considerado a prévia da inflação oficial do país. No último mês, o índice avançou 0,11%, acumulando alta de 4,5% em 12 meses.

Para a divulgação de hoje, a expectativa do mercado é de aceleração da inflação, puxada por dois fatores principais: o aumento nas tarifas de energia elétrica, reflexo da reversão do bônus de Itaipu e alta nos combustíveis por conta da elevação do ICMS sobre gasolina e diesel.

A inflação mais forte pode influenciar a política monetária do Banco Central, que tem reduzido a taxa Selic gradualmente. Um IPCA-15 acima do esperado pode reforçar a cautela do BC nos cortes futuros de juros. EUA: confiança do consumidor pode sinalizar tendências para a economia Ao meio-dia, o Conference Board divulgará o índice de Confiança do Consumidor de fevereiro. O dado anterior ficou em 104,1 pontos, após dois meses consecutivos de queda.

A deterioração recente do indicador reflete preocupações com as condições econômicas e do mercado de trabalho nos EUA. No entanto, o Índice de Expectativas segue acima de 80 pontos - patamar crítico abaixo do qual costuma sinalizar risco de recessão nos próximos 12 meses.

Os investidores monitoram esses dados de perto para avaliar a direção da economia americana e os próximos passos do Federal Reserve na política de juros. Temporada de balanços: Vivo e Raia Drogasil divulgam resultados hoje Duas grandes companhias do mercado brasileiro divulgam seus resultados do quarto trimestre nesta terça-feira (25), após o fechamento do pregão: Raia Drogasil (RADL3) e Vivo (VIVT3).

Para a Raia Drogasil, a expectativa do mercado é de um ano desafiador para o setor de varejo farmacêutico, especialmente devido ao reajuste de medicamentos possivelmente abaixo da inflação, o que pode pressionar as margens. No entanto, segundo análise da Genial Investimentos, a empresa deve conseguir minimizar esses impactos e manter margens estáveis.

Já no caso da Vivo (Telefônica Brasil), analistas projetam um trimestre sólido, com crescimento de receitas e melhorias na lucratividade. Os resultados acima das previsões podem ser o impulso necessário para os papéis da companhia, que acumularam valorização de 1,45% no último ano, período marcado por forte volatilidade. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (24): Dólar: 0,43%, a R$ 5,755

