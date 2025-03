Quarta-feira, 12/03/2025 BRUNO ROCHA/ESTADÃO CONTEÚDO Dados de inflação no Brasil e nos EUA estão na radar do mercado hoje Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta quarta (12): Inflação: IBGE divulga os dados do IPCA de janeiro

Governo publica os dados das estatísticas fiscais de janeiro

EUA: CPI de fevereiro pode definir rumos do Fed Inflação: IBGE divulga os dados do IPCA de janeiro O IBGE divulga hoje, às 9h, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de fevereiro. Em janeiro, a inflação oficial subiu 0,16%, e a prévia da inflação (IPCA-15) mostrou uma alta expressiva de 1,23% em fevereiro - o maior avanço para o mês desde 2016.

Os principais responsáveis por essa aceleração foram a alta de 4,34% no setor de habitação, que impactou o índice geral em 0,63 ponto percentual, e o aumento de 4,78% em educação, com impacto de 0,29 ponto percentual.

Caso o IPCA consolidado venha acima do esperado, o mercado pode revisar suas apostas para a trajetória da Selic, com impacto direto sobre os juros futuros e a Bolsa. Governo publica os dados das estatísticas fiscais de janeiro Às 8h30, o Banco Central divulga as estatísticas fiscais de janeiro. O Governo Central registrou um superávit primário de R$ 84,9 bilhões, o maior da série histórica para o mês.

O resultado superou as expectativas do mercado (R$ 83,4 bilhões) e indica uma arrecadação robusta, o que pode aliviar preocupações fiscais e ter impacto nos ativos domésticos. EUA: CPI de fevereiro pode definir rumos do Fed Às 9h30, sai o CPI (Índice de Preços ao Consumidor) dos Estados Unidos. O mercado projeta uma desaceleração da inflação mensal para 0,3%, após o avanço de 0,5% em janeiro.

Se confirmado, o índice anual cairia para 2,9%, abaixo dos 3% do mês anterior - algo que não acontecia desde 2023.

O CPI é crucial para as decisões do Federal Reserve. Um número acima do esperado pode reforçar a necessidade de juros elevados por mais tempo, pressionando os mercados globais. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (11): Dólar: -0,68%, a R$ 5,812

B3 (Ibovespa): -0,81%, aos 123.507,35 pontos.