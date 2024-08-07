Bom dia, investidor, Confira os destaques desta segunda (8): STF retoma amanhã julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe

IBGE divulga dados do setor de serviços de julho STF retoma julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe O STF retoma nesta terça (9) o julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus acusados de participação em uma trama golpista, que incluía planos de impedir a posse de Lula em 2023 e até de sequestrar autoridades. O relator Alexandre de Moraes dará seu voto, e eventuais condenações podem superar 30 anos de prisão. O julgamento terá sessões até o dia 12.

Caso Bolsonaro seja condenado, Donald Trump pode ampliar retaliações contra integrantes do STF e impor novas sanções ao Brasil, em um cenário que já inclui tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros e ameaça de medidas comerciais ainda mais duras, como a cassação de vistos para autoridades brasileiras, restrições financeiras a bancos, embargos setoriais e ampliação de tarifas. Inflação: IBGE divulga dados do IPCA de agosto O IBGE divulgará nesta quarta-feira (10), às 9h, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), principal indicador de inflação do país. Em julho, o índice teve alta de 0,26% no mês e acumulava 5,23% em 12 meses. Já o dado com ajuste sazonal apontou uma variação de 0,35%.

O IPCA-15 de agosto registrou deflação de -0,14%, a primeira em mais de dois anos, puxada principalmente pela redução de 4,93% na energia elétrica devido ao Bônus de Itaipu. Isso pode indicar um IPCA oficial de agosto mais brando que o esperado.

Para agosto, as expectativas estão em torno de 0,3%. O resultado tende a confirmar a desaceleração inflacionária em relação ao pico observado em 2022, mas ainda acima da meta perseguida pelo Banco Central, que é de 3% (com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo).

O boletim Focus mais recente projeta inflação de 4,85% para 2025, ligeiramente abaixo da previsão anterior, mas ainda longe do centro da meta, que é de 3%.

Essa divulgação será importante para medir o fôlego da inflação no segundo semestre e pode reforçar a percepção de que o BC manterá a Selic estável nas próximas reuniões, após o fim do ciclo de cortes iniciado no ano passado. Vendas no varejo de julho darão medida da força do consumo Na quinta (11), às 9h, o IBGE apresentará os dados de vendas no varejo referentes a julho. Na última leitura, relativa a junho, o setor teve retração de 0,1% na comparação mensal e crescimento de apenas 0,3% na base anual, ambos abaixo do esperado pelo mercado.

Os números desta semana devem mostrar se a tendência de enfraquecimento do consumo se confirma. A inflação ainda elevada e os juros em patamar restritivo vêm afetando diretamente o poder de compra das famílias e o acesso ao crédito, especialmente para bens duráveis.

Este será um termômetro relevante para avaliar o ritmo da atividade econômica no terceiro trimestre. Um resultado mais fraco pode reforçar a percepção de que a economia está perdendo tração, o que pressionaria por algum alívio monetário à frente. EUA: inflação de agosto é destaque da agenda internacional Também na quinta, às 9h30 (horário de Brasília), será divulgado o CPI (Consumer Price Index), indicador oficial da inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Em julho, o índice subiu 0,2% no mês e 2,7% no acumulado de 12 meses. O núcleo, que exclui alimentos e energia, avançou 0,3% no mês e 3,1% no ano.

Para agosto, as projeções apontam alta de 0,3% no índice cheio e estabilidade no núcleo, com inflação anual próxima de 3,1%.

O dado é importante para calibrar as expectativas sobre a próxima decisão do Federal Reserve. Se vier em linha, o mercado mantém a aposta de corte de 25 pontos-base ainda neste ano. Se surpreender para cima, pode fortalecer o dólar, pressionar commodities e trazer volatilidade para ativos brasileiros. IBGE divulga dados do setor de serviços de julho Encerrando a semana, na sexta-feira (12) às 9h, o IBGE divulgará os dados do setor de serviços, segmento que representa cerca de 70% do PIB brasileiro. Em junho, o volume de serviços avançou 0,3% em relação ao mês anterior e cresceu 2,8% na comparação anual.

As expectativas para julho são de manutenção do crescimento, porém em um ritmo mais moderado. O destaque continua sendo os serviços ligados à tecnologia, turismo, serviços prestados às famílias e profissionais especializados. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (5): Dólar: -0,63%, a R$ 5,413.

Dólar: -0,63%, a R$ 5,413.

B3 (Ibovespa): +1,17%, aos 142.640,14 pontos.