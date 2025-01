Sexta-feira, 10/01/2025 BRUNO ROCHA/ESTADÃO CONTEÚDO Inflação no Brasil e Payroll nos EUA: veja os destaques da sexta Diogo Rodriguez Bom dia, investidores, Veja quais são os destaques desta sexta (10): IBGE divulga IPCA de dezembro

EUA: dados do payroll de dezembro são destaque hoje IBGE divulga IPCA de dezembro Hoje, às 9h, o IBGE apresenta o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de dezembro, consolidando os números da inflação de 2024.

A expectativa do mercado é de uma alta de 0,59% no mês, levando o acumulado anual para cerca de 4,9%, acima do teto da meta estabelecida pelo Banco Central (4,5%).

Elementos como atividade econômica aquecida, mercado de trabalho apertado, e a valorização do dólar próximo de R$ 6 têm exercido pressão sobre os preços.

O resultado será decisivo para as expectativas de política monetária em 2025, considerando que as projeções do mercado indicam inflação de 4,99% para 2025. EUA: dados do payroll de dezembro são destaque No cenário internacional, o payroll será divulgado hoje às 10h30 (horário de Brasília). O relatório deve mostrar a criação de 200 mil novas vagas de emprego em dezembro, com taxa de desemprego esperada em 4,1%.

Este é um dos últimos dados relevantes antes da próxima reunião do Federal Reserve no final do mês.

Indicadores fortes podem reforçar uma postura mais cautelosa do banco central americano, especialmente com a inflação ainda acima da meta de 2%. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (9): Dólar: -1,10%, a R$ 6,041.

B3 (Ibovespa): 0,13%, aos 119.780,56 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br. Publicidade Compartilhar essa edição