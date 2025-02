Quarta-feira, 12/02/2025 IBGE divulga dados do setor de serviços Jim Craigmyle/Getty Images Inflação nos EUA e dados do setor de serviços no Brasil em foco nesta quarta Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta quarta (12): IBGE divulga dados do setor de serviços de dezembro

EUA: inflação de janeiro pode influenciar taxa de juros

Estoque de petróleo nos EUA pode mexer com os preços da commodity IBGE divulga dados do setor de serviços de dezembro O IBGE divulgará hoje (12) os dados do setor de serviços referentes a dezembro, trazendo um panorama do desempenho da atividade no final de 2024.

Na última divulgação, o setor registrou uma queda mensal de 0,9%, uma retração mais intensa do que a esperada pelo mercado (-0,3%). No entanto, no acumulado do ano, os serviços ainda cresceram 2,9%, sustentados pelo setor de tecnologia, saúde e transportes.

O setor de serviços é um dos principais pilares da economia brasileira, representando mais de 60% do PIB. O resultado de hoje ajudará a entender se o consumo continua resiliente ou se os efeitos dos juros altos estão impactando de forma mais intensa. EUA: inflação de janeiro pode influenciar taxa de juros O Bureau of Labor Statistics publicará hoje o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de janeiro, um dos principais termômetros da inflação nos EUA.

Na última leitura, o CPI subiu 0,4% no mês, levando a uma variação anual de 2,9%, acima da meta de 2% do Federal Reserve. O núcleo da inflação, que exclui alimentos e energia, avançou 0,2%. Estoque de petróleo nos EUA pode mexer com os preços da commodity A EIA (Administração de Informação de Energia) divulgará hoje os dados dos estoques de petróleo nos EUA. Na última semana, os estoques subiram 8,7 milhões de barris, o maior avanço em quase um ano, o que ajudou a pressionar os preços para baixo.

Caso o relatório de hoje aponte nova alta, os preços do petróleo podem continuar em queda, afetando empresas do setor e influenciando a inflação global. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (11): Dólar: -0,31%, a 5,767.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (11): Dólar: -0,31%, a 5,767.

B3 (Ibovespa): 0,76%, aos 126.521,66.