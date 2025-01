Sexta-feira, 31/01/2025 Saguão da B3, a Bolsa de Valores brasileira B3/Divulgação Inflação nos EUA e emprego no Brasil; veja o que movimenta o mercado nesta sexta Bom dia, investidores! Veja os destaques desta sexta (31): IBGE divulga dados de emprego de dezembro

Banco Central publica estatísticas fiscais de dezembro

EUA: inflação PCE pode influenciar juros do Fed IBGE divulga dados de emprego de dezembro O IBGE publicará às 9h a taxa de desemprego referente a dezembro.

No trimestre anterior, o índice foi de 6,1%, a menor marca da série histórica da Pnad Contínua, iniciada em 2012.

O dado também representou iua queda de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior (junho a agosto de 2024), quando era de 6,6% Banco Central publica estatísticas fiscais de dezembro O Banco Central divulgará hoje os dados fiscais do último mês de 2024.

Em novembro, o Brasil registrou um déficit de R$ 6,6 bilhões, e a dívida bruta atingiu 77,7% do PIB.

O mercado acompanha esses números de perto para avaliar a trajetória das contas públicas e os desafios do governo em manter um equilíbrio fiscal em 2025. EUA: inflação PCE pode influenciar juros do Fed Às 10h30, o Departamento de Comércio dos EUA publicará a inflação PCE de dezembro, indicador de preços preferido do Federal Reserve.

A última leitura apontou uma alta anual de 2,4%, ligeiramente acima da meta do Fed. Para o dado de hoje, o mercado espera uma leve aceleração, com variação mensal de 0,2% e anual entre 2,4% e 2,5%.

Se os números vierem acima do esperado, podem reforçar um cenário de juros elevados por mais tempo nos EUA, impactando mercados globais, incluindo o Brasil. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (30): Dólar: -0,24%, a R$ 5,852.

B3 (Ibovespa): 2,82%, a 126.912,78 pontos.