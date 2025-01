Quarta-feira, 15/01/2025 Resultado da inflação pode influenciar em decisões do Fed Getty Images EUA divulgam inflação e IBGE publica dados do setor de serviços nesta quarta Diogo Rodriguez Bom dia, investidores, Veja os destaques desta quarta (15): IBGE divulga resultados do setor de serviços de novembro

Saldo do governo central deve mostrar déficit

IBGE divulga resultados do setor de serviços de novembro Hoje, às 9h, o IBGE divulgará o Índice de Atividades do Setor de Serviços referente a novembro.

As expectativas do mercado apontam para uma leve retração mensal de 0,3%, mas uma alta anual de 3,4%. Apesar do possível recuo, o setor tem mantido um desempenho positivo, atingindo sucessivos recordes históricos nos últimos meses.

Se confirmada a previsão, 2024 terá sido o quarto ano consecutivo de crescimento do setor, um marco inédito desde 2012. Saldo do governo central deve mostrar déficit O saldo do Governo referente a novembro também será divulgado hoje.

O mercado projeta um déficit de R$ 6,6 bilhões, reforçando um quadro de fragilidade fiscal após sucessivos meses de desequilíbrio nas contas públicas.

Apesar de ter registrado superávit de R$ 40,8 bilhões em outubro, o acumulado dos dez primeiros meses de 2024 foi deficitário em R$ 64,4 bilhões.

Esse dado ganha relevância para o ajuste fiscal de 2025, sobretudo após a sinalização do governo de priorizar a retomada econômica. EUA: Inflação e Livro Bege em destaque Às 10h30, o Bureau of Labor Statistics divulgará o índice de preços ao consumidor (CPI) de dezembro.

Projeções indicam alta mensal de 0,3%, mantendo a inflação anual em 2,7%.

O núcleo da inflação, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, também será observado de perto.

O resultado pode influenciar as decisões futuras do Federal Reserve, já que a inflação permanece acima da meta de 2%.

Ainda nos Estados Unidos, o Fed publicará hoje o Livro Bege, relatório que traz um panorama econômico regional.

Este documento será fundamental para avaliar como as condições econômicas nas 12 regiões do Fed podem impactar as políticas monetárias em 2025. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (14): Dólar: -0,85%, a R$ 6,046.

