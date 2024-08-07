Bom dia, investidor! Confira os destaques desta quinta (9): Inflação sobe 0,48% em setembro, abaixo das expectativas

Câmara barra MP do IOF e impõe derrota ao governo Inflação sobe 0,48% em setembro, abaixo das expectativas O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) registrou alta de 0,48% em setembro, após recuar 0,11% em agosto, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (9) pelo IBGE. Com o resultado, a inflação acumula 3,64% no ano e 5,17% nos últimos 12 meses.

O número veio abaixo das expectativas do mercado, que projetava alta de 0,52% no mês e 5,22% em 12 meses, segundo pesquisa da Reuters.

A maior pressão veio do grupo Habitação, com avanço de 2,97% e impacto de 0,45 ponto percentual no índice do mês. A alta foi puxada pela energia elétrica residencial, que disparou 10,31% e respondeu sozinha por 0,41 ponto percentual da inflação de setembro. O aumento reflete o fim do Bônus de Itaipu, que reduziu as contas de agosto, e a manutenção da bandeira tarifária vermelha patamar 2, que adiciona R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos.

Essa foi a maior alta do grupo Habitação para meses de setembro desde 1995, segundo o IBGE.

Apesar da pressão da energia, a leitura abaixo do esperado pode aliviar parte das preocupações sobre o ritmo da inflação no último trimestre do ano e será observada de perto pelo Banco Central na definição dos próximos passos da política monetária. Câmara barra MP do IOF e impõe derrota ao governo A Câmara dos Deputados retirou da pauta e derrubou na noite de quarta-feira (8) a Medida Provisória 1.303/2025, que previa uma alternativa ao aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). A decisão foi tomada por 251 votos a 193, e representa uma derrota importante para o governo Lula.

A proposta, editada em junho pelo Ministério da Fazenda, substituía a alta do IOF por mudanças em outros tributos, como a tributação de investimentos de fundos exclusivos e aplicações no exterior (offshores). O objetivo era manter a arrecadação sem encarecer o crédito.

Com a rejeição da MP, o governo perde uma fonte de receita estimada em R$ 42,3 bilhões até 2026, o que amplia a dificuldade para cumprir as metas fiscais. A equipe econômica vinha apostando no texto como parte do esforço para zerar o déficit primário neste ano.

A medida caduca oficialmente nesta quinta (9), sem chances de ser votada no Senado. Para recompor a arrecadação, o governo precisará enviar um novo projeto ou negociar alternativas com o Congresso. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (8): Dólar: -0,12%, a R$ 5,344

B3 (Ibovespa): +0,56%, aos 142.145,38 pontos.