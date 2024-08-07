Bom dia, investidor! Confira os destaques desta quinta (25): Prévia da inflação sobe 0,48% em setembro, puxada por contas de luz

BC reduz projeções de crescimento para 2025 e 2026

EUA divulgam última leitura do PIB do segundo trimestre

Pedidos de auxílio-desemprego são termômetro do mercado de trabalho nos EUA Prévia da inflação sobe 0,48% em setembro, puxada por contas de luz O IPCA-15, considerado a prévia da inflação oficial, subiu 0,48% em setembro, após registrar deflação de 0,14% em agosto, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (25) pelo IBGE. No acumulado de 12 meses, o índice acelerou para 5,32%, acima dos 4,95% registrados nos 12 meses anteriores, mantendo-se acima do teto da meta do Banco Central, de 4,5%.

O principal impacto veio do grupo Habitação, que avançou 3,31% e contribuiu com 0,50 ponto percentual no índice do mês, reflexo da alta nas tarifas de energia elétrica com a adoção da bandeira vermelha.

Outros grupos também registraram alta, como Vestuário (0,97%), Saúde e cuidados pessoais (0,36%) e Despesas pessoais (0,20%). Por outro lado, houve queda nos preços de Alimentação e bebidas (-0,35%) e Transportes (-0,25%).

Com o IPCA-15 pressionado e a inflação acumulada acima da meta, o dado reforça o ambiente desafiador para a política monetária e deve ser monitorado de perto pelo mercado. BC reduz projeções de crescimento para 2025 e 2026 O Banco Central divulgou nesta quinta-feira (25) o Relatório de Política Monetária (RPM) de setembro, reduzindo sua estimativa de crescimento do PIB para 2025 de 2,1% para 2,0%. Para 2026, a projeção também foi cortada, passando a 1,5%, o que reforça o diagnóstico de desaceleração da atividade econômica nos próximos trimestres.

As estimativas do BC ficaram abaixo das projeções da equipe econômica do governo, que prevê alta de 2,3% em 2025 e 2,4% em 2026. Já o mercado financeiro, segundo o Boletim Focus, projeta crescimento de 2,16% no ano que vem e 1,80% no ano seguinte.

O relatório aponta perda de fôlego no ritmo de expansão da economia brasileira, com destaque para a desaceleração do consumo das famílias, investimentos e setores menos sensíveis aos juros. O PIB do segundo trimestre cresceu apenas 0,4%, abaixo do 1,3% do trimestre anterior.

Na parte inflacionária, o IPCA acumulado em 12 meses recuou de 5,32% em maio para 5,13% em agosto, ainda acima do teto da meta. O BC destaca que o mercado de trabalho segue apertado, com salários nominais elevados, o que mantém a pressão sobre o setor de serviços.

A autoridade monetária reafirmou a necessidade de manter a Selic, atualmente em 15%, em nível contracionista por um período prolongado e não descartou novos aumentos, caso o cenário piore.

Às 11h, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, e o diretor de Política Monetária, Diogo Guillen, comentam o relatório em entrevista coletiva. EUA divulgam última leitura do PIB do segundo trimestre A terceira e última leitura do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no segundo trimestre será divulgada nesta quinta-feira (25), e a expectativa do mercado é de um crescimento anualizado de 3,3%. O número confirma a força da maior economia do mundo em meio a juros elevados e inflação ainda acima da meta do Federal Reserve.

Essa revisão positiva, acima das estimativas iniciais de 3,0% a 3,1%, reflete principalmente a resiliência do consumo das famílias e o aumento dos investimentos privados. Dificilmente haverá mudanças significativas em relação à segunda leitura, que já havia surpreendido para cima.

Caso o dado venha dentro do esperado, tende a reforçar a percepção de que a economia americana segue em ritmo sólido, o que pode manter o Federal Reserve em modo cauteloso, sem pressa para iniciar cortes de juros. Esse cenário costuma favorecer o dólar e pressionar os rendimentos dos títulos públicos americanos (Treasuries), com impacto direto nas bolsas globais. Pedidos de auxílio-desemprego são termômetro do mercado de trabalho nos EUA Também nesta quinta-feira, às 9h30, saem os pedidos semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, um dos principais termômetros da força do mercado de trabalho americano. O consenso do mercado aponta para um leve aumento nas solicitações, entre 240 mil e 242 mil, após o número surpreender na semana anterior, com apenas 231 mil pedidos.

Caso o resultado venha abaixo do esperado, sinalizando menor ritmo de demissões, os mercados podem reagir positivamente, interpretando que a economia continua aquecida. Isso tende a fortalecer o dólar e elevar os juros futuros, com menor probabilidade de cortes na taxa básica pelo Fed no curto prazo.

Por outro lado, se os pedidos subirem acima das projeções, o movimento pode reforçar apostas de desaceleração econômica, o que geralmente impulsiona expectativas de cortes nos juros, enfraquece o dólar e favorece ativos de risco, como ações. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (24): Dólar: +0,90%, a R$ 5,327

B3 (Ibovespa): +0,05%, aos 146.491,75 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br.