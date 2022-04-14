Bom dia, investidor, Confira os destaques desta terça (26): IPCA-15: índice mostra deflação em agosto

Trump demite diretora do Fed e aumenta pressão por corte de juros IPCA-15: índice mostra deflação em agosto O IPCA-15, considerado a prévia da inflação oficial, recuou 0,14% na primeira quinzena de agosto, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Esse é o primeiro resultado negativo do índice em mais de dois anos. A última deflação registrada foi em julho de 2023.

A principal explicação para o resultado é a redução das tarifas de energia elétrica, reflexo da devolução de créditos da hidrelétrica de Itaipu, o chamado "bônus de Itaipu", que beneficiou consumidores residenciais. O alívio na conta de luz teve forte peso no índice, puxando para baixo o grupo de habitação e influenciando o resultado geral.

No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA-15 passou a registrar alta de 4,95%. Apesar da desaceleração, o indicador continua acima do teto da meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual (ou seja, entre 1,5% e 4,5%). Trump demite diretora do Fed e aumenta pressão por corte de juros O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a demissão da diretora do Federal Reserve Lisa Cook, sob a alegação de fraude documental relacionada a uma hipoteca. A medida representa um aumento na pressão política que o atual presidente tem exercido sobre o banco central americano para acelerar o corte dos juros.

Cook, economista respeitada e primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na diretoria do Fed, foi indicada em 2022 por Joe Biden. Ela votou pela manutenção da taxa básica entre 4,25% e 4,5% na última reunião do Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto) em julho. A decisão contrariou os apelos de Trump, que cobra uma redução agressiva de três pontos percentuais na taxa de juros americana.

A demissão foi oficializada por meio de uma carta divulgada nas redes sociais de Trump, em que ele afirma que "o povo americano precisa ter plena confiança na honestidade dos membros encarregados de definir políticas e supervisionar o Federal Reserve". Cook, no entanto, já havia dito publicamente que não cederia à pressão política, afirmando que "não tem nenhuma intenção de ser intimidada a renunciar".

A reação nos mercados foi imediata. Os contratos futuros do índice S&P 500 caíram, o dólar recuou frente a outras moedas e os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos subiram.

Legalmente, presidentes dos EUA só podem remover membros do Fed por justa causa, o que envolve critérios como ineficiência, negligência ou conduta imprópria no exercício da função. Ainda não está claro se a diretora destituída vai recorrer da decisão judicialmente. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (25): Dólar: -0,13%, a R$ 5,408.

Dólar: -0,13%, a R$ 5,408.

B3 (Ibovespa): +0,04%, aos 138.025,17pontos.