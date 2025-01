Segunda-feira, 06/01/2025 Mercado de olho no IPCA de dezembro BRUNO ROCHA/ESTADÃO CONTEÚDO IPCA de dezembro e agenda econômica internacional movimentam a semana Diogo Rodriguez Bom dia, investidores, Veja quais são os destaques desta segunda-feira (6): IPCA de dezembro é o destaque de uma semana repleta de indicadores no Brasil

Indicadores internacionais em destaque: Payroll nos EUA e inflação da China IPCA de dezembro é o destaque de uma semana repleta de indicadores no Brasil A semana começa com expectativa em torno do IPCA de dezembro, que será divulgado na sexta-feira (10).

O índice deve consolidar a inflação acumulada de 2024 e pode confirmar o descumprimento da meta estabelecida pelo Banco Central, de 3%, com margem de tolerância até 4,5%.

O mercado projeta uma alta mensal de 0,59%, levando a inflação anual a 4,9%.

Até novembro, o IPCA acumulava 4,29%, o que significa que a inflação de dezembro precisaria ficar abaixo de 0,20% para atingir o teto da meta -- um cenário improvável, segundo as projeções atuais.

A semana também traz outros dados importantes no Brasil.

Amanhã (7), às 8h, será divulgado o Índice de IVAR (Variação de Aluguéis Residenciais) de dezembro pela FGV.

Na quarta-feira (8), o IBGE apresentará, às 9h, os números da produção industrial de novembro.

Na quinta-feira (9), às 9h, o destaque será o desempenho das vendas do varejo em novembro. Indicadores internacionais em destaque: Payroll nos EUA e inflação da China No cenário internacional, a quarta-feira reserva dois eventos de peso: a publicação da ata da última reunião do Federal Reserve, às 16h, e a divulgação da inflação ao consumidor de dezembro na China.

Já na sexta-feira, o mercado estará atento ao relatório de emprego (payroll) dos Estados Unidos, às 10h30, que trará dados detalhados sobre o mercado de trabalho americano.

Esses indicadores globais serão fundamentais para direcionar as expectativas econômicas para 2025. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (3): Dólar: 0,29%, a R$ 6,183.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (3): Dólar: 0,29%, a R$ 6,183.

B3 (Ibovespa): -1,33%, aos 118.532,68 pontos.