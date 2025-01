Terça-feira, 07/01/2025 Getty Images JOLTs aquece expectativas para o payroll; governo divulga arrecadação federal Diogo Rodriguez Bom dia, investidores, Veja quais são os destaques desta terça (7): EUA: JOLTs prepara mercado para o payroll de sexta-feira

Brasil: governo federal divulga arrecadação de novembro EUA: JOLTs prepara mercado para o payroll de sexta-feira Hoje, o Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos divulga a Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Mão de Obra (JOLTs) de novembro.

O mercado aguarda o resultado como uma prévia importante para o relatório de emprego (payroll) que será publicado na sexta-feira.

O último dado divulgado apontou 7,74 milhões de vagas abertas em outubro, acima das expectativas de 7,52 milhões, sinalizando que o mercado de trabalho segue robusto.

Caso os números de hoje surpreendam, eles podem influenciar o posicionamento do Fed sobre os juros, além de movimentar o dólar e o mercado acionário global. Brasil: governo federal divulga arrecadação de novembro Às 10h, o governo federal publica os dados de arrecadação de novembro.

Em outubro, o total arrecadado foi de R$ 247 bilhões, alta de 9,7% (descontada a inflação).

Até outubro, a arrecadação acumulada ultrapassava R$ 2 trilhões, impulsionada pelo desempenho do setor de commodities e pela recuperação econômica em setores-chave.

Esses valores correspondem ao melhor desempenho de arrecadação desde 1995, tanto para o mês de outubro quanto para o acumulado dos dez primeiros meses do ano.

O resultado de hoje será observado de perto para avaliar o ritmo do crescimento da receita federal no fechamento de 2024, indicador importante para o equilíbrio fiscal e a política econômica do governo em 2025. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (6): Dólar: -1,11%, a R$ 6,1143.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (6): Dólar: -1,11%, a R$ 6,1143.

B3 (Ibovespa): 1,26%, aos 120.021,52 pontos.