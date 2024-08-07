Bom dia, investidor, Confira os destaques desta segunda (1): Julgamento de Bolsonaro começa hoje e pode gerar novas sanções dos EUA

IBGE divulga amanhã o PIB do segundo trimestre de 2025

Brasil: inflação, confiança empresarial e atividade industrial

EUA: payroll será o dado-chave da semana Julgamento de Bolsonaro começa hoje e pode gerar novas sanções dos EUA O Supremo Tribunal Federal inicia hoje o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. O processo deve se estender até 12 de setembro, em até oito sessões, envolvendo apresentação de relatório, sustentações orais e leitura dos votos dos ministros da Primeira Turma do STF. Caso seja condenado, Bolsonaro pode perder seus direitos políticos e enfrentar penas severas de prisão, o que representa um marco político de forte peso para o país.

O impacto, no entanto, vai além da política doméstica. Segundo mostra a colunista Mariana Sanches, do UOL, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acompanha em tempo real o desenrolar do julgamento e já sinalizou a possibilidade de adotar novas sanções contra o Brasil. Estão sobre a mesa medidas como a cassação de vistos de ministros e familiares, a extensão de sanções financeiras contra autoridades, a retirada de produtos brasileiros da lista de exceções ao tarifaço de 50% e até a aplicação da Lei Magnitsky a outros integrantes do STF e do Judiciário.

Trump tem acusado publicamente o Brasil de promover uma perseguição judicial contra Bolsonaro e ameaça endurecer a política tarifária caso o julgamento avance. Esse risco adiciona uma camada de incerteza para investidores, já que eventuais retaliações americanas poderiam impactar diretamente exportações, reduzir a entrada de capitais estrangeiros e pressionar o câmbio. IBGE divulga amanhã o PIB do segundo trimestre de 2025 O IBGE publica nesta terça-feira (2) o resultado do PIB do segundo trimestre de 2025, um dos indicadores mais relevantes para avaliar o ritmo da economia brasileira. Os dados mais recentes, referentes ao primeiro trimestre, mostraram crescimento de 1,4% em relação ao quarto trimestre de 2024, puxado principalmente pela agropecuária, que avançou 12,2%, enquanto o acumulado em 12 meses ficou em 2,9%. Em 2024, o PIB cresceu 3,4%, o maior resultado desde 2021.

As projeções de mercado, segundo a pesquisa Focus, apontam para uma expansão de cerca de 2,2% em 2025, mas com revisões recentes ligeiramente para baixo, refletindo a expectativa de moderação da atividade no segundo semestre. O dado de amanhã será importante para medir a contribuição de setores como indústria e serviços após o desempenho forte da agropecuária no início do ano, além de calibrar as apostas sobre crescimento, inflação e política monetária. Brasil: inflação, confiança empresarial e atividade industrial A agenda doméstica desta segunda-feira traz uma série de indicadores relevantes. O IPC-S da primeira quadrissemana de agosto será divulgado hoje e deve mostrar a evolução dos preços ao consumidor em meio à persistência de pressões inflacionárias. No levantamento anterior, o índice havia registrado alta de 0,37%, acumulando avanço de 4,62% em 12 meses, resultado que refletiu aumentos nos grupos de Saúde, Habitação e Despesas Diversas. O dado de hoje indicará se essa tendência de aceleração continua.

Também sairá nesta manhã o ICE (Índice de Confiança Empresarial), importante termômetro do humor do setor produtivo. Em julho, o indicador já vinha mostrando perda de fôlego, com a confiança da indústria recuando para 46,1 pontos, o menor nível do ano, refletindo pessimismo em relação à demanda interna e às exportações. O dado de agosto poderá confirmar se o empresariado mantém essa postura cautelosa ou se há sinais de recuperação.

Além disso, o PMI da indústria será publicado e deve oferecer uma visão complementar sobre a atividade no setor. Em julho, o PMI industrial já havia apontado para um enfraquecimento no ritmo da produção, acompanhando a tendência global de desaquecimento. O resultado de hoje será importante para calibrar expectativas sobre o desempenho do PIB no segundo semestre. EUA: payroll será o dado-chave da semana No cenário internacional, o mercado volta suas atenções para o payroll de agosto, que será divulgado na sexta-feira (5). O relatório de emprego americano é o principal termômetro da força da economia dos Estados Unidos e, portanto, um dos indicadores mais importantes para definir os próximos passos da política monetária do Federal Reserve.

Se o dado vier mais forte que o esperado, com geração robusta de empregos e salários ainda pressionados, cresce a chance de o Fed manter os juros em patamar elevado por mais tempo. Esse cenário fortalece o dólar e aumenta a pressão sobre ativos de risco em países emergentes, como o Brasil. Por outro lado, se o payroll mostrar sinais de desaceleração significativa, abre-se espaço para que o banco central americano inicie cortes de juros mais cedo, o que seria positivo para moedas como o real e para a valorização de ativos de risco.

A expectativa atual é de manutenção da resiliência do mercado de trabalho americano, mesmo em meio a sinais de arrefecimento da atividade em outros setores. A divulgação, portanto, será acompanhada de perto por investidores globais, que calibrarão suas apostas para os próximos meses conforme os números revelados. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (29): Dólar: +0,29%, a R$ 5,42

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (29): Dólar: +0,29%, a R$ 5,42

B3 (Ibovespa): +0,26%, aos 141.422 pontos.