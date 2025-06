Quinta-feira, 05/06/2025 Brasão da União Europeia no prédio do Banco Central Europeu, em Frankfurt, na Alemanha REUTERS/Wolfgang Rattay Juros na Europa e emprego nos EUA: veja destaques de hoje Do UOL, em São Paulo Bom dia, investidor! Veja os destaques desta quinta-feira (5): Banco Central Europeu pode cortar juros

EUA divulgam dados de seguro-desemprego da semana

Lula na França reforça acordo UE-Mercosul Banco Central Europeu pode cortar juros A manhã de hoje começa com a decisão sobre os juros do Banco Central Europeu.

O BCE deve cortar o juro em 0,25 ponto percentual, conforme o esperado pela maioria, de 2,25% para 2%.

Isso porque a inflação está abaixo da meta, de 2%, na Zona do Euro.

As Bolsas europeias operam em alta moderada na manhã desta quinta-feira. Desde meados do ano passado, o BCE cortou juros em sete ocasiões. Emprego nos EUA Hoje, 9h30, os Estados Unidos devem divulgar os pedidos de auxílio-desemprego da última semana. Já amanhã, sai o Payroll, criação de vagas foram do setor agrícola de maio.

O relatório privado, que antecede o do governo e foi divulgado ontem, mostrou um número muito abaixo de criação de empregos do que o esperado pelo mercado. O relatório ADP, produzido pela Automatic Data Processing, é um documento mensal sobre a abertura de vagas de emprego não agrícola nos EUA.

Foram criadas apenas 37 mil vagas no setor privado, número bem abaixo das expectativas de consenso, que projetavam 114 mil.

Todos esses indicadores do mercado de trabalho são importantes medidas da força da economia americana e pode dar sinais da direção do Fed para cortar os juros básicos do país. Lula na França O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está na França para reforçar a relação entre os dois países.

A visita acontece em plena oposição ao acordo comercial entre União Europeia (UE) e Mercosul na França, onde os agricultores pediram a Macron para reiterar sua "firme" rejeição ao texto.

Pela manhã, em evento com Emmanuel Macron, ele cobrou do presidente francês a assinatura do acordo entre a UE e o Mercosul e disse que não deixará a presidência do Mercosul sem um acordo com a União Europeia. Ele pediu ainda que o presidente francês "abra o coração". Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta-feira (4): Dólar: 0,17%, a R$ 5,644

B3 (Ibovespa): -0,4%, aos 137.001 pontos