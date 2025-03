Quarta-feira, 19/03/2025 Getty Images Taxa de juros no Brasil e nos EUA são o foco desta super quarta Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta quarta (19): Fed anuncia decisão sobre os juros dos EUA

Copom deve aumentar taxa Selic Fed anuncia decisão sobre os juros dos EUA O Fed (Federal Reserve) anunciará hoje sua decisão sobre a taxa de juros nos Estados Unidos. O mercado espera que a taxa seja mantida na faixa de 4,25% a 4,50% ao ano, mas investidores estarão atentos aos sinais sobre o futuro da política monetária.

Desde que Donald Trump reassumiu a presidência dos EUA em janeiro, o Fed tem adotado uma postura cautelosa diante de suas políticas econômicas, que incluem novas tarifas sobre importações e incentivos fiscais que podem pressionar a inflação.

O presidente do Fed, Jerome Powell, dará uma entrevista coletiva às 15h (horário de Brasília) e qualquer indicação sobre a possibilidade de cortes nos juros nos próximos meses pode mexer com os mercados. Copom deve aumentar taxa Selic No Brasil, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central divulgará sua decisão sobre a Selic hoje à noite. A expectativa do mercado é de um aumento de 1 ponto percentual, levando a taxa básica de juros de 13,25% para 14,25% ao ano.

Se confirmado, este será o nível mais alto desde 2016, quando o país enfrentava uma grave crise econômica. A decisão vem em meio a uma inflação persistente e incertezas sobre o cenário fiscal, que têm levado o Banco Central a adotar uma postura mais rígida.

Investidores acompanharão atentamente o comunicado do Copom, que pode dar pistas sobre os próximos passos da política monetária e influenciar o desempenho da Bolsa e do câmbio. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (18): Dólar: -0,25%, a R$ 5,672.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (18):

Dólar: -0,25%, a R$ 5,672.

B3 (Ibovespa): 0,49%, aos 131.474,73 pontos.