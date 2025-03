Quarta-feira, 05/03/2025 Donald Trump fala na Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos Roberto Schmidt - 3.mar.2025/AFP Trump amplia tarifas e cita Brasil; Fed publica Livro Bege; veja mais destaques Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta quarta (5): Fed publica o Livro Bege

IBGE divulga Índice de Preços ao Produtor Trump reforça política protecionista e cita Brasil em novo discurso O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um discurso no Congresso na noite de ontem (4), reafirmando sua política protecionista e anunciando novas tarifas de importação. O Brasil foi citado como um dos países que, segundo ele, sempre "usaram tarifas contra os EUA".

Trump confirmou que a partir de 2 de abril pretende implementar "tarifas recíprocas" contra países como União Europeia, Índia, Coreia do Sul, México e Canadá. Segundo o presidente, essas nações impõem tributos sobre produtos americanos "duas a quatro vezes acima da média das tarifas dos EUA".

O discurso veio logo após o governo americano aumentar tarifas para 25% sobre todas as importações do Canadá e do México e dobrar a alíquota sobre produtos chineses, de 10% para 20%. A medida eleva as tarifas dos EUA ao maior nível desde o século 20, segundo um estudo da Universidade Yale.

Os países afetados já anunciaram retaliações comerciais, e especialistas alertam que a decisão pode pressionar a inflação nos EUA, encarecendo produtos essenciais como café, tomate e gasolina. O mercado seguirá atento aos desdobramentos e possíveis impactos sobre as exportações brasileiras. Fed publica o Livro Bege Hoje, o Federal Reserve publica o Livro Bege, relatório que apresenta um panorama da economia americana com base em informações coletadas nos 12 distritos do banco central. O documento deve abordar as condições econômicas de janeiro e início de fevereiro de 2025, com foco em temas como crescimento, inflação, emprego e salários.

O mercado acompanhará de perto os sinais sobre a economia dos EUA, especialmente após debates recentes sobre inflação e política monetária. A análise servirá de base para a próxima reunião do Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto), em 18 e 19 de março.

Caso o Livro Bege traga sinais de um mercado de trabalho ainda aquecido e inflação resistente, o Fed pode manter sua postura cautelosa sobre cortes de juros, impactando ativos globais. IBGE divulga Índice de Preços ao Produtor O IBGE divulga hoje o IPP (Índice de Preços ao Produtor) de janeiro. Na última leitura, o indicador subiu 1,48%, fechando 2024 com uma alta acumulada de 9,42%, o quarto maior valor da série histórica iniciada em 2014.

A elevação do IPP no último ano foi impulsionada pela valorização do dólar (+24,5% em 2024) e pela alta dos alimentos (+14,08%). Se o índice continuar avançando, pode indicar pressão nos custos de produção, o que pode impactar a inflação ao consumidor nos próximos meses. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (28): Dólar: 1,5%, a R$ 5,916

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (28):

Dólar: 1,5%, a R$ 5,916

B3 (Ibovespa): -1,60%, aos 122.799,09 pontos.